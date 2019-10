Gents hockey-icoon en stichter van club Indiana Armand Solie overleden Sabine Van Damme

30 september 2019

22u14 0 Gent Armand Solie, de stichter van hockeyclub Indiana in De Pinte, is overleden. Solie was zelf hockey-international en nam 3 keer deel aan de Olympische Spelen.

De Gentse sportwereld heeft jarenlang kunnen genieten van Armand Solie. Zijn ‘opleiding’ kreeg hij bij de Gantoise in Gentbrugge. Armand blonk daar uit in hockey én in tennis. Jarenlang was hij dé top-hockeyspeler van de Gantoise. Met Solie in hun rangen werd de Gantoise vice-Belgisch kampioen outdoor, 3x Belgisch kampioen indoor en finalist van de Beker van België.

Talent en techniek doorgeven

Solie speelde internationaal van 1965 tot 1978, hij nam liefst drie keer deel aan de Olympische Spelen en werd genomineerd voor de Gouden Stick in 1967, 1968 en 1970. Veertig jaar geleden stichtte hij dan Indiana, een hockeyclub in De Pinte. Hij wilde er zijn passie delen met kinderen, en zo de kampioenen van morgen vormen. De club op de terreinen in Zevergem is intussen zelf uitgegroeid tot een topper. Met enthousiasme, gedrevenheid en passie leerde hij de kinderen de juiste techniek, als jeugdtrainer op zondagochtend. Streng was hij, maar correct en er mocht ook gelachen worden op de trainingen.

Meer nog dan voor zijn prestaties wordt hij herinnerd voor zijn sportiviteit en zijn fair play. Het hockeyvirus heeft hij verspreid over verschillende generaties. Twintig jaar lang bleef hij bij Indiana, daarna verkaste hij naar Waregem. Armand Solie werd 75 jaar oud.