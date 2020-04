Gents herenhemdenmerk maakt trendy gezichtsmaskers Jill Dhondt Kristof Vereecke

17u47 0 Gent Benny Blasé is een Gents label dat herenhemden maakt uit gerecycleerde materialen, en een vleugje rock and roll. Omdat de makers, Marijke Vandekerckhove en Gert Baart, hun vrienden even niet konden zien, besloten ze hen een kunstig gezichtsmasker cadeau te doen.

“Veel van ons vrienden zitten thuis tegenwoordig, maar sommigen moeten nog naar buiten om te werken”, zegt Gert aan de telefoon. “We wouden hen een origineel cadeau geven, waarmee ze veilig te straat op konden. Omdat ze gemaakt zijn uit skai-leer, kunnen de maskers gewoon afgewassen worden, en hergebruikt. Sommigen zeggen dat ze lijken op Mexicaanse maskers en dat is wel toepasselijk: het is een beetje worstelen tegenwoordig.”

Marijke en Gert maakte in totaal twaalf maskers voor hun vrienden. Het was nooit de bedoeling om er een commercieel object van te maken, maar ze staan wel open voor aanvragen. “Er kruipt veel tijd in, en kosteloos kunnen we het niet doen. We zijn wel bereid om samen te zitten met een bedrijf als die interesse heeft, maar de bedoeling was gewoon om een ludiek geschenk te geven.”