Gents gezelschap brengt komische theatervoorstelling met Peter Van Asbroeck Jill Dhondt

04 februari 2020

18u11 2 Gent Het Farcetheater pakt vanaf zaterdag 8 februari uit met het komische theaterstuk ‘Harrie Let Op De Kleintjes’. Op de planken schitteren grote namen zoals Peter Van Asbroeck, Christel Domen en Chris Van Espen.

Harrie Vermeulen, gespeeld door Peter Van Asbroeck, moet letten op de tweeling van vrienden. Wanneer zijn vrouw, vertolkt door Christel Domen, naar een afscheidsfeestje moet staat hij er alleen voor. Omdat Harrie liever naar een Star Warsbeurs wil, bedenkt hij een plan met zijn beste vriend Sam, gespeeld door Chris Van Espen. Eens ze vertrokken zijn, komt het nichtje van Harrie aan in het verlaten huis. Ze ziet de babytjes alleen liggen en besluit ze mee te nemen. Wanneer Harrie en Sam terugkeren en een lege wieg aantreffen, zijn ze in alle staten. Ze besluiten overal op zoek te gaan naar de kleintjes. “Het belooft een dolkomische theatervoorstelling te worden”, vat Anthony Van Caeneghem, artistiek leider van het Farcetheater, het stuk samen.

Naast Peter, Christel en Chris staan ook Anthony zelf, Jamie-Lee Six en Anton Cogen op de planken, de regie is in handen van Eric Meirhaeghe. “Ik kon Peter strikken doordat ik nog les van hem heb gekregen in de toneelschool in Gent. Via een bevriende actrice kon ik Christel bereiken. Anton staat voor het eerst terug op, of eerder achter, de planken sinds zijn hersenbloeding. Hij zal niet fysiek op scène staan, maar meespelen via een walkie talkie.”

De voorstellingen lopen van 8 tot 23 februari in het Theater Scala, Dendermondsesteenweg 163-166, Gent. Tickets kunnen besteld worden via www.farcetheater.be of door te bellen naar 0498 97 97 04.