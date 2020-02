Gents gezelschap brengt een maand lang persoonlijke verhalen door en voor jongeren Jill Dhondt

03 februari 2020

17u25 0 Gent LunaJong organiseert dertien evenementen in februari onder de noemer ‘Monkeybusiness’. Deze conceptavonden zijn even uiteenlopend als de makers, gaande van speed dates tot poëzie-avonden. De vaste noemer zijn de jongeren, zij zijn zowel maker als bestemmeling.

LunaJong is in eerste instantie een theatergezelschap. Hun vorige voorstelling ‘Who’s the monkey now’ was gebaseerd op geheime verhalen van Gentenaren. “We hadden toen doosjes verspreid over de stad”, vertelt Alexandra Van Laken van LunaJong. “Daarin konden Gentenaren hun zorgen, en hun geheimen opbiechten. Met de antwoorden hebben we een voorstelling gemaakt. Voor ons volgende project wouden we de Gentenaren zelf hun verhaal laten doen. We wouden jonge makers de kans geven om zich op alle mogelijke manieren te uiten.”

Een maand lang organiseert het gezelschap bijzondere evenementen door en voor jongeren. “In plaats van theater organiseren we conceptavonden, telkens opgesteld vanuit een andere kunstdiscipline. Zo zal één avond bestaan uit speed dating. Op het eerste zicht lijkt dat geen kunst, maar als je dieper kijkt zie je een theatraal gegeven van telkens vijf minuten lang, als een reeks improvisatiesessies. Er zal ook een komedie-karaoke avond doorgaan en een thee- en leesavond, waarin we andermans verhalen in de hand nemen. Op de poëzie-avond kunnen creatievelingen hun eigen poëzie voordragen of droppen in de poëzie-box zodat anderen hun verhaal kunnen voorlezen.”

Monkeybusiness speelt zich af in Plek, in de Kammerstraat 10. Meer info over de verschillende evenementen vind je op hun Facebookpagina.