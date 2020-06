Gents gerechtshof heeft nu ook permanente scanstraat voor meer veiligheid Sabine Van Damme

19 juni 2020

14u22 4 Gent Na de justitiepaleizen van Brussel, Antwerpen en Charleroi heeft nu ook dat van Gent aan de Opgeëistenlaan een permanente scanstraat. De Regie der Gebouwen, die het gebouw beheert, heeft de inkom aangepast. Die werken duurden van januari tot mei. De beveiligingswerken kaderen in het aangepaste veiligheidsbeleid dat door de FOD Justitie werd uitgewerkt.

Een voorlopige scanstraat was er al, sinds de aanslagen enkele jaren terug, en het verhoogde veiligheidsniveau sindsdien. Maar die voorlopige scanstraat is nu vervangen door een permanente. Die is bovendien afgesloten met inbraak- en kogelwerende wanden. Net als op de luchthaven moeten de bezoekers nu langs een metaaldetector en wordt alles wat wordt meegebracht, gecontroleerd.

Nadat ze langs de scanstraat zijn gepasseerd, moeten de bezoekers van het gerechtsgebouw nog langs een tourniquetdeur, die toegang geeft tot inkomhal, waar het onthaal zich bevindt. Voor personen met een beperkte mobiliteit is er een aparte, brede sluis voorzien zonder draaihekken. Terwijl er toch gewerkt werd, is ook het onthaal aangepast. Zo werden er bijvoorbeeld iets lagere loketten voorzien, aangepast aan rolstoelgebruikers.

Jeugdrechtbank

Voorlopig is er nog steeds een aparte inkom voor de jeugdrechtbank, maar dat verandert. Over enkele weken zullen alle bezoekers binnen moeten langs dezelfde, beveiligde toegang. Hiervoor komt er nog een glazen verbindingsgang die de hoofdingang verbindt met het gedeelte van de jeugdrechtbank. De huidige ingang van de jeugdrechtbank wordt dan de uitgang.

“Er leeft op verschillende niveaus een gevoel voor extra alertheid”, zegt justitieminister Koen Geens. “Het nieuwe gerechtsgebouw in Gent is één van de specifieke gebouwen die een hoger beveiligingsniveau moesten krijgen. Op die locatie kunnen risicovolle processen doorgaan. Een gerechtsgebouw moet een open karakter hebben maar evengoed een beveiligingsinstallatie die zowel het personeel als de andere burgers voldoende beschermt. De scanstraat zorgt dus voor een betere veiligheid.” De werken hebben om en bij de 1 miljoen euro gekost.