Gents familiehotel maakt reuzenspandoek om “iedereen te bedanken in moeilijke tijden” Cedric Matthys

25 maart 2020

17u00 0 Gent “You are all kinds of amazing." Met die boodschap steekt familiehotel Astoria in de Achilles Musschestraat alle Gentenaars een hart onder de riem. De eigenaars maakten een spandoek waarmee ze willen aantonen dat we enkel samen de coronacrisis kunnen bestrijden.

Van de verpleger tot de vuilnisophaler of de rekkenvuller: voor de zaakvoerders van hotel Astoria in de Achilles Musschestraat is iedereen van tel. De Gentse familie Zaman staat er al 22 jaar aan het hoofd, maar heeft nu voor het eerst geen enkele gast. “Samen met mijn gezin en dat van mijn zus Tara wonen we nu een tijdje in ons hotel om het te bewaken”, zegt eigenaar Jeffrey Zaman (37). “Het was voor ons het perfecte moment om een grote kuis te doen. We hebben onder meer de kelder leeggehaald. Daar kwamen we oude lakens en knuffelberen tegen. Het leek ons leuk om hier i, deze toch wel bizarre tijden iets leuks mee te doen. Mijn moeder stikte de lakens aan elkaar en we maakten er één groot spandoek van. Ons hotel ligt vlak aan de spoorweg dus ook wie nu de trein moet nemen, ziet onze boodschap.”