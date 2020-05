Gents elektronicaduo Curtis Alto verkoopt gestreamd concert uit: “We willen mensen thuis het gevoel van een liveconcert geven” Wouter Spillebeen

12 mei 2020

18u53 0 Gent Een concertervaring met live muziek, een drankje en heel wat sfeer, daar zitten in coronatijden heel veel mensen op te wachten. Het Gentse elektronicaduo Curtis Alto probeert met een livestream en een bijbehorende aan huis geleverde box om dat te evenaren en verkocht hun concept deze maand helemaal uit.

De broers Mathias en David van Curtis Alto hadden een drukke zomer gepland. Ze zouden optreden op Tomorrowland en Dour en organiseren met hun concept IIIMAGINE regelmatig concerten in niet voor de hand liggende panden en monumenten waaronder het Gravensteen. Omdat al die optredens afgeschaft zijn, gingen ze op zoek naar een alternatief dat de regels rond social distancing respecteert.

Totaalervaring

Hun oplossing: Een concert dat als een totaalpakket komende vrijdag naar uw huiskamer gebracht wordt. “De locatie van het lockdownconcert is geheim, maar de broers beloven dat het indrukwekkend zal zijn”, klinkt het. Vorige maand ging de ticketverkoop voor ‘IIIMAGINE: We Keep Dancing’ van start en sinds maandag zijn de 200 tickets van 20 euro volledig uitverkocht. De gelukkigen kunnen met hun ticket niet alleen een live concert streamen, maar krijgen ook een gepersonaliseerde box aan huis geleverd.

In die box zit een link naar nieuwe muziek van de broers, enkele sfeervolle designobjecten en dranken van beloftevolle starters Nona June (non-alcoholische drank) en Gingerlo (likeur van gember en citrus). Zo steunt het muzikale duo de hard getroffen horeca en komt de ervaring van een echt concert wat dichterbij. “We willen de mensen thuis het gevoel van een live concert geven, zelfs in tijden van lockdown. Alles wat je ziet, hoort, proeft en voelt”, duiden de broers.

Curtis Alto is naar eigen zeggen de eerste muziekgroep in de BeNeLux die een gestreamde liveshow uitverkoopt.