Gents duo verovert brons op WK G-baanwielrennen Sabine Van Damme

01 februari 2020

19u18 0 Gent Het Gentse duo Griet Hoet en Anneleen Monsieur breken potten op het WK baanwielrennen voor G-sporters. Griet is slechtziend, en doet aan tandemfietsen met Anneleen als piloot.

Griet Hoet is te zien in de televisiecampagne ‘Sport kent geen medelijden. Daarom ben ik atleet’ en deed naar aanleiding daarvan ook haar eigen verhaal. Medelijden wil ze niet, ook al heeft ze het moeilijk om haar zelfstandigheid te verliezen door haar aandoening. Griet heeft retinitis pigmentosa, een erfelijke oogaandoening waardoor haar zicht alsmaar vermindert. Ze vond in sport een uitlaatklep. “Zonder Anneleen kan ik niet fietsen”, zegt ze, “want Anneleen is mijn ogen.” Maar het is geen eenrichtingsverkeer. “Zonder Griet zou ik dit niveau niet halen.”

Op het WK G-baanwielrennen in Canada hebben de twee nu brons veroverd in de 3 kilometer individuele achtervolging met tandems. Het goud ging naar de Nieuw-Zeelanders Emma Foy en Hannah Van Campen. Hoet en Monsieur hebben honger naar meer. Ze hopen op een medaille op de Paralympics.