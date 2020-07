Gents duo start catering met enkel drank Jill Dhondt

10 juli 2020

13u40 0 Gent Een zaak opstarten in de evensector is geen evidente keuze dezer dagen. Toch kon de crisis Tatiana Moens en William Albrecht niet tegenhouden om een drankencatering op poten te zetten.

‘The Barcode’ is een initiatief van Team-Work, een jong Gents bedrijf dat al jaren personeel voorziet voor events zoals Tomorrowland en We Can Dance. Bezielers Tatiana en Wiliiam speelden al langer met het idee om daarnaast ook drankencatering te voorzien. “Je zou denken dat het geen ideaal moment is om te starten, maar we zitten boordevol energie om te doen waar we graag en goed doen”, klinkt het. “We zijn wat anders gestart dan verwacht, maar we kunnen toch stilaan weer dromen van beperkte events in een kleinere kring.”

Hoe werkt de drankencatering van de Gentse ondernemers dan precies? “Vooraf spreken we met de klant af welke dranken er aanwezig moeten zijn op het evenement, hoe groot of klein dat ook is. Ons team slaat de dranken vervolgens in, voorziet een barmeubel met bijhorend materiaal en ervaren barpersoneel, brengt het leeggoed achteraf terug en zorgt voor de opkuis. Die formule is interessant als je een privéfeest organiseert, maar ook als je een weddingplanner bent of een foodcateraar die drank liever uitbesteedt zodat hun focus volledig op het eten kan liggen.”