Gents donorcentrum besmeurd met nepbloed om “transfoob” beleid Rode Kruis KG en DJG

11 juni 2019

08u58

Bron: Belga 5 Gent Onbekende activisten van de transgemeenschap hebben afgelopen nacht de gevel van een Gents donorcentrum beklad met rode verf. "Hier ons bloed dat je niet wil" staat tussen de rode spatten op het gebouw te lezen. De actie door een anonieme groep is een protest tegen de weigering van het Rode Kruis om bloedgiften van transseksuelen te aanvaarden.

"We willen ons uitdrukkelijk uitspreken tegen het discriminerende en transfobische beleid van het Rode Kruis", melden de activisten in een bericht. "De recente beslissing om transpersonen te weigeren is enkel en alleen gebaseerd op vooroordelen en veronderstellingen, die duidelijk een transfobe oorsprong hebben."

Het Rode Kruis gaf vorige week aan dat bloedgiften van transpersonen geweigerd worden omdat onvoldoende wetenschappelijk is aangetoond dat die giften helemaal veilig zijn. Bovendien tonen internationale - weliswaar niet-Europese - studies aan dat bij die groep meer HIV aanwezig is.



Die argumenten volstaan niet voor de activisten, die vinden dat het Rode Kruis "de hele transgemeenschap bestempelt als een 'risico’-groep en hen zo stigmatiseert, in plaats van zich te baseren op individueel gedrag.”

Geen verdere schade

Het Rode Kruis betreurt de actie en meldt dat er geen verdere schade is in het gebouw. Het donorcentrum zal vandaag dan ook gewoon haar deuren openen voor wie een bloedgift wil doen. De politie is ter plaatse maar de organisatie kan nog niet zeggen of er ook klacht wordt ingediend tegen onbekenden.