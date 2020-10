Gents coronateam stuurt brief naar minister Ben Weyts: “Scholen zijn geen eilanden” Cedric Matthys

09 oktober 2020

18u08 4 Gent Het Gents coronateam vraagt aan Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) om de maatregelen in scholen dringend te evalueren. Hoewel ze niet de motor van de verspreiding zijn, baart de evolutie in de bredere samenleving de experten zorgen. “We zien de besmettingscijfers in Gent stijgen”, laat schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen) weten.

Zowel het onderwijs, de kinderopvang als het jeugdwerk blijft nog tot minstens volgende week vrijdag in code geel in Gent. Dat laat Gentse coronakernteam onderwijs weten. De groep, met vertegenwoordigers van alle onderwijsniveaus, netten en CLB’s, geeft aan dat de situatie in het onderwijs in onze stad onder controle is. De laatste zeven dagen raakten er een vijftigtal leerlingen en zes leerkrachten besmet met Covid-19. In zo goed als alle gevallen vindt de besmetting plaats buiten de schoolpoort. Slechts op één school wordt vermoed dat twee gevallen aan elkaar gelinkt worden.

Dringend schrijven

Hoewel er geen reden tot paniek is, geven de Gentse experten aan dat scholen geen eilanden zijn. Daarom stuurden ze een dringend schrijven naar Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. De cijfers in Gent stijgen en dat baart het kernteam zorgen. “We willen dat de Vlaamse overheid bekijkt hoe de verschillende kleurniveaus gedefinieerd zijn”, laat schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen) weten. “Als stad gaan we met een campagne alvast inzetten op sensibilisering. Dankzij de strikte toepassing van de maatregelen in het onderwijs en de kinderopvang blijft de situatie er onder controle, maar we zijn bezorgd.”