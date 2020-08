Gents Coronacijfer schiet nu de hoogte in, al 34 besmettingen per 100.000 inwoners Sabine Van Damme

11 augustus 2020

18u12 0 Gent Gent heeft het lang goed gedaan qua coronacijfers, maar de laatste dagen schiet het aantal besmettingen de hoogte in. Gisteren zaten we nog op 25 besmettingen per 100.000 inwoners, vandaag al op 34. De alarmdrempel is 20.

Dat we het goed deden. Dat we moesten volhouden. En dat Gent de beheersbare evenementen – met gecontroleerde aantallen toeschouwers – niet zou afgelasten tot eind deze maand. Dat kregen we vorige week nog allemaal te horen. Maar plots schieten ook de Gentse besmettingscijfers de hoogte in, en wordt het ook hier opletten geblazen.

In vergelijking met andere grootsteden zoals Antwerpen en Brussel zitten we in Gent nog altijd safe. Maar toch. De laatste 7 dagen zijn er 90 besmettingen vastgesteld. Daarmee springt ons ‘cijfer per 100.000 inwoners’ dus in één dag van 25 naar 34, terwijl we heel lang rond de 15 hebben gedraaid.

De nieuwe besmettingen komen hoofdzakelijk voor bij reizigers die terugkeren uit ‘rode gebieden’, en die zich verplicht moeten laten testen. Wie besmet is, moet officieel allemaal 14 dagen in absolute thuisquarantaine, maar het valt niet te controleren of dat ook effectief gebeurt. Lopen de geïnfecteerde mensen toch buiten, dan verspreidt het virus zich sowieso verder. Er is nog steeds geen ‘broeihaard’ vast te stellen in Gent, klinkt het, wat wil zeggen dat er niet afgetekend meer besmettingen in bepaalde wijken te zien zijn.