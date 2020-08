Gents coronacijfer blijft stabiel op 35 op 100.000. Maar dat is nog steeds slechts 0,035% van de Gentenaars Sabine Van Damme

12 augustus 2020

17u09 0 Gent De Gentse coronacijfers stabiliseren. Vandaag scoort Gent 35, 15 boven de alarmdrempel van 20. Dat lijkt veel, maar uiteindelijk gaat dat over 0,035% van de Gentenaars.

Het is even spannend geweest omdat het cijfer van Gent plots de hoogte in schoot. Dat ligt vooral aan reizigers die terugkeren uit de rode zone, en zich verplicht moeten laten testen. “Het blijft opletten”, zegt Filip Watteeuw, die opnieuw waarnemend burgemeester is. “Er is nog steeds geen lijn te trekken waar de besmettingen zitten, we hebben geen probleemwijken. Er komt sowieso een extra testcentrum, waar coronatests worden afgenomen van mensen die terugkeren van op reis. Maar waar exact dat komt, kan nog niet bekend gemaakt worden. Extra maatregelen zijn in Gent voorlopig niet aan de orde.”

De laatste 7 dagen zijn er in Gent 91 nieuwe besmettingen vastgesteld. Met 262.219 inwoners betekent dat 35 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. De alarmdrempel ligt op 20. Maar gezien Gent 262.219 inwoners telt, gaat dat nog altijd maar over 0,035% van de bevolking, waarbij een nieuwe besmetting is vastgesteld. Dat is ook te merken aan de ziekenhuisopnames in Gent. Die liggen nog steeds opvallend laag, nauwelijks 10 patiënten verspreid over de 4 Gentse ziekenhuizen.