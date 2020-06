Gents collectief verkoopt originele Samson uit ‘Samson en Gert’: “Vaak gaan die voor 4000 tot 5000 euro de deur uit” Jill Dhondt

29 juni 2020

15u24 13 Gent De Gentse theatergroep Zuidpark kwam een paar jaar geleden in het bezit van een authentieke Samson uit de televisieserie ‘Samson en Gert’. Eerst waren ze van plan om de hond te gebruiken in hun nieuwe productie, maar het geld dat ze ermee kunnen verdienen is meer welkom voor decorstukken en goede doelen.

Enkele jongeren van Zuidpark kregen een paar jaar geleden vrij spel in een theaterhuis. In de vitrinekast vonden ze een Samson waarover een medewerker zei dat die overgekocht was van Studio 100 in het midden van de jaren 90. De jonge theatermakers kregen de Samson gratis mee, en later, wanneer ze Zuidpark vormden, werd het rekwisiet deel van het collectief. Momenteel werkt de groep aan hun voorstelling over Vlaamse cultuur, waarmee ze eind deze zomer het theaterseizoen openen in de Vooruit. De spelers dachten er aan om de originele Samson te verwerken in de show, maar sloegen dan toch een andere richting in. “Als we Samson verkopen, kunnen we decorstukken kopen en goede doelen steunen”, klinkt het. “Hoeveel Samsons er precies zijn weten we niet, maar we weten wel dat het een verzamelobject is. Authentieke honden gaan voor 4000 tot 5000 euro de deur uit, maar wij willen dat er niet voor vragen. We dachten eerder aan een bedrag tussen de 1000 en de 2000 euro. Het gaat ons niet om het geld per se, maar om wat we ermee kunnen doen. Hoe we er nu voor staan, hebben we geen 4000 of 5000 euro nodig. Met 2000 euro kunnen we al heel wat doen.”

Voor ze overgaan tot een verkoop, wil de groep graag in contact komen met Studio 100. “Onze groep bestaat vooral uit twintigers en een aantal dertigers, we zijn allemaal opgegroeid met Samson en Gert. We vinden het daarom fantastisch dat we een rasechte Samson in ons midden hebben, als een gelukssymbool. Voor we hem verkopen, willen we eerst met Studio 100 samenzitten. Misschien dat zij wel interesse hebben om de originele Samson terug te kopen. We hebben zo genoten van de programma’s en nummers die ze gemaakt hebben, dus willen we hen als eerste de kans geven om dat te doen.”

Wie interesse heeft kan mailen naar zuidpark2020@gmail.com.