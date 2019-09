Gents burgemeester zal tricolore sjerp blijven dragen Sabine Van Damme

30 september 2019

13u33 2 Gent Er zijn een aantal opvallende punten in het nieuwe Vlaams regeerakkoord die rechstreeks betrekking hebben op de steden en gemeenten. Zo zullen burgemeesters voortaan zelf kunnen kiezen welke sjerp ze dragen, de Vlaamse of de Belgische. Onzin, vindt de Gentse burgemeester.

De burgemeesters krijgen dus voortaan de keuze om de Vlaamse – geel zwarte – of de Belgische – rood geel zwarte – burgemeesterssjerp te dragen. Een beslissing die Gents burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) alvast niet genegen is. Hij zal ook gewoon de sjerp blijven dragen die hij sinds januari draagt. “Ik behoud mijn huidige tricolore sjerp”, zegt hij. “Symboliek is niet aan mij besteed. Men dwingt burgemeesters nu om een keuze te maken, terwijl er veel belangrijkere uitdagingen zijn in onze samenleving. De kleuren van een sjerp zijn geen prioriteit, ik zie daar geen meerwaarde in. Deze maatregel polariseert nodeloos.”

Het einde van de ‘opkomstplicht’ bij verkiezingen draagt wel zijn sympathie weg. “Als mens vind ik het een absolute morele verplichting om te gaan stemmen, maar geen juridische. Daarom ben ik voor stemrecht. Voor mij is de essentie in deze om zoveel mogelijk mensen te overtuigen om hun stem uit te brengen, in belang van onze democratie.”