Gents burgemeester blijft tricolore sjerp dragen. Ook collega’s van andere gemeentes gaan ‘geen zotte kosten doen’ Sabine Van Damme Didier Verbaere en Kristof Vereecke

30 september 2019

13u33 5 Gent Er zijn een aantal opvallende punten in het nieuwe Vlaams regeerakkoord die rechtstreeks betrekking hebben op de steden en gemeenten. Zo zullen burgemeesters voortaan zelf kunnen kiezen welke sjerp ze dragen, de Vlaamse of de Belgische. Onzin, vindt de Gentse burgemeester Mathias De Clercq.

De burgemeesters krijgen dus voortaan de keuze om de Vlaamse – geel zwarte – of de Belgische – rood, geel zwarte – burgemeesterssjerp te dragen. Een beslissing die Gents burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) alvast niet genegen is. Hij zal ook gewoon de sjerp blijven dragen die hij sinds januari draagt. “Ik behoud mijn huidige tricolore sjerp”, zegt hij. “Symboliek is niet aan mij besteed. Men dwingt burgemeesters nu om een keuze te maken, terwijl er veel belangrijkere uitdagingen zijn in onze samenleving. De kleuren van een sjerp zijn geen prioriteit, ik zie daar geen meerwaarde in. Deze maatregel polariseert nodeloos.”

Het einde van de ‘opkomstplicht’ bij verkiezingen draagt wel zijn sympathie weg. “Als mens vind ik het een absolute morele verplichting om te gaan stemmen, maar geen juridische. Daarom ben ik voor stemrecht. Voor mij is de essentie in deze om zoveel mogelijk mensen te overtuigen om hun stem uit te brengen, in het belang van onze democratie.”

“Geen zotte kosten doen”

“Ik blijf mijn huidige sjerp blijven dragen, we gaan geen zotte kosten doen”, lacht burgemeester Kenneth Taylor (SAMEN/Open Vld) van Wichelen. “Want wie weet is het binnen 5 jaar terug anders", zegt hij. Ook hij is tegen de verplichte stemming. “Ik ben nooit voor een verplichting geweest. Mensen moeten de kans hebben om te stemmen, maar niet verplicht zijn. Was eigenlijk nu al in de praktijk ook zo", wijst hij naar de niet vervolging van de niet-stemmers.

Een mening die zijn collega van Wetteren Alain Pardaen (CD&V) niet deelt. “Ik denk dat het voor de democratie beter is dat we ieder zijn mening kennen en dat er wel opkomstplicht wordt behouden", zegt Alain Pardaen. Hij houdt vast aan zijn tricolore burgemeesterssjerp. “Ik ga er mij nu niet speciaal een nieuwe voor aanschaffen", zegt hij.

“Burgemeester met een Belgische ID”

Ignace De Baerdemaeker (Open Vld) van Laarne is voor het behoud van de Belgische driekleur om zijn middel. “Ik ben burgemeester van een Vlaamse gemeente in België en met een Belgische ID-kaart", zegt hij. Hij ziet de afschaffing van de opkomstplicht zelfs ruimer. “Waarom alleen voor de gemeenteraad- en provincie-verkiezingen?”, vraagt De Baerdemaeker zich af.

Elsie Sierens (Open Vld) van Destelbergen ligt niet wakker van de kleur van haar sjerp. “”Ik denk dat we andere katten te geselen hebben binnen de nieuwe Vlaamse regering dan deze van de sjerp, hier lig ik echt niet van wakker en dit is echt geen prioriteit. Persoonlijk ben ik voorstander van globaler en ruimer denken. Je hebt wel de vrijheid om te kiezen dus vanuit die optiek is het niet dwingend. De tricolore sjerp voor de burgemeester en de zwart-gele sjerpen voor de schepenen zijn voor mij prima”, zegt Elsie Sierens. Zij volgt het partijstandpunt over de opkomstplicht wel. “Elke burger moet vrij kunnen kiezen wat hij doet, ik denk dat mijn partij (Open Vld) daar alle langer pleitbezorger van is, op die manier heb je gemotiveerde kiezers", besluit ze.

Van Cronenburg en Meuleman op één lijn over afschaffen van de stemplicht en tricolore sjerp: “Zitten niet te wachten op Amerikaanse toestanden”

Geen haar op het hoofd van Zelzaats burgemeester Brent Meuleman (sp.a) en zijn Wachtbeekse collega Rudy Van Cronenburg (Anders) dat erover nadenkt om voortaan een Vlaamse in plaats van een Belgische burgemeesterssjerp te dragen. Ook het afschaffen van de stemplicht bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen vinden de twee een erg slechte zaak.

Volgens het nieuwe Vlaamse regeerakkoord kunnen burgemeesters voortaan kiezen of ze een Vlaamse of een tricolore sjerp dragen. Zowel in Wachtebeke als Zelzate, niet toevallig de thuis van twee socialistische burgemeesters, blijft de tricoloresjerp gewoon op post. “Eerst en vooral vind ik het vreemd dat dit keuzes zijn waar een nieuwe Vlaamse regering mee bezig is”, zegt Brent Meuleman (sp.a). “Echte problemen genoeg toch? Het zou over wonen, kansarmoede en andere thema’s moeten gaan.” Ook Van Cronenburg denkt er zo over. Beide heren kiezen ook doelbewust voor de tricolere sjerp. “Ik ben een man van eenheid. Daarom kies ik voor de Belgische sjerp”, zegt Meuleman. “Zolang we in België wonen, en dat is toch nog steeds zo, draag ik de Belgische driekleur”, valt Van Cronenburg zijn Zelzaatse collega bij.

Geen Amerikaanse toestanden

Ook over het afschaffen van de stemplicht zitten de twee socialisten op dezelfde lijn. “Ik ben voor opkomstplicht. Er zijn destijds mensen gestorven om te mogen stemmen. Het is een recht dat onze grootouders afgedwongen hebben. Eén keer om de zes jaar je burgerplicht doen in het belang van de democratie lijkt me een kleintje”, aldus Van Cronenburg. Meuleman sluit zich daarbij aan. “Het afschaffen van de opkomstplicht is geen goede zaak. Gemeenteverkiezingen zijn iets dat nog heel dicht bij de mensen ligt. Met hun stem kunnen ze wel degelijk het verschil maken.” Beide heren vrezen dat door het afschaffen van de stemplicht bepaalde bevolkingsgroepen uitgesloten zullen worden. “Stemmen mag nooit iets elitair worden die bepaalde zwakkeren uit onze samenleving uitsluit doordat net dat soort groepen niet meer gaat stemmen. We zitten niet te wachten op Amerikaanse toestanden in onze gemeente.”