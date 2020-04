Gents binnenwater wordt helemaal afgesloten voor vervuiling uit Frankrijk. Kans op massale vissterfte is te groot Sabine Van Damme Erik De Troyer

22 april 2020

15u41 0 Gent De Vlaamse Waterweg gaat het water van de Gentse binnenstad helemaal afsluiten, in de hoop een Franse vervuiling te kunnen omleiden. Door een dijkbreuk bij een Franse Suikerraffinaderij nadert een vervuiling doorheen de Schelde onze stad. Die onttrekt alle zuurstof aan het water, wat een catastrofe is voor het waterleven. Er wordt gepoogd de vervuiling af te leiden via het Kanaal Gent-Terneuzen.

Door de Schelde af te sluiten, kan de vervuiling afgeleid worden naar het kanaal Gent-Terneuzen, en zo naar de Westerschelde. Door de verplaatsing verdunt het probleem, en zal het uiteindelijk zichzelf oplossen. Maar omdat het kwestbare waterleven in de binnenstad beschermd moet worden, neemt men geen risico’s. Het gaat net betrekkelijk goed met de Gentse binnenwateren, er is veel vis en leven. Een massale vissterfte moet ten allen prijze vermeden worden.

Op 9 april 2020 vond een dijkbreuk plaats bij een suikerraffinaderij in de buurt van het Franse Cambrai. Daardoor kwam een grote hoeveelheid bezinksel terecht in de Schelde. Bacteriën, die zich bevinden in en zich tegoed doen aan deze voedselrijke restfractie, onttrekken massaal zuurstof aan het water. Hierdoor kan het zuurstofgehalte in het water naar nul zakken, met zware gevolgen voor het waterleven.

De restfractie verplaatste zich van Frankrijk via Wallonië naar Vlaanderen. “Zodra we in Vlaanderen kennis kregen van de nakende vervuiling nam De Vlaamse Waterweg nv meteen het initiatief om maatregelen te nemen, om de impact van de vervuiling op het watersysteem te beperken”, klinkt het. “Dat gebeurde in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos en de Vlaamse Milieumaatschappij.” De vervuiling is zodanig vermengd met het water dat het niet zomaar kan opgeschept of ingedamd worden. De situatie is dus ernstig.

Om te bepalen waar de vervuiling zich bevindt en hoe snel ze zich verplaatst, zijn er op verschillende plaatsen zuurstofmeters van de Vlaamse Milieumaatschappij in het Scheldewater geplaatst, zodat het zuurstofgehalte in realtime kan worden opgevolgd. Op basis daarvan kunnen de waterbeheerders gepaste maatregelen nemen om de vervuiling zo sterk mogelijk in te dijken. Ook zijn er op een aantal strategische plaatsen beluchters in het water geplaatst. Als het zuurstofgehalte in het water daalt, pompen deze beluchters opnieuw zuurstof in het water. Op die manier hopen de waterbeheerders vissterfte te beperken. De maatregelen worden bijgestuurd en geëvalueerd naarmate de vervuiling zich verspreidt.