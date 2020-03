Gents bedrijf stelt deelauto’s ter beschikking van zorgverleners en andere helpers Jill Dhondt

19 maart 2020

11u42 7 Gent BattMobiel, een Gents bedrijf dat elektrische deelauto’s verhuurt, deelt gratis wagens uit aan zorgverleners en vrijwilligers die mondmaskers en eten rondbrengen tijdens de coronacrisis.

Aangezien de meeste Gentenaren thuis blijven, staan de elektrische wagens van BattMobiel de komende weken op non-actief. Daarop gaf het Gentse bedrijf aan dat ze iedereen willen helpen die anderen helpen. “Wie een auto zoekt om eten te brengen naar kwetsbaren of mondmaskers af te leveren, kan bij ons terecht. Zorgverleners die het openbare vervoer niet meer kunnen gebruiken, proberen we ook uit de nood te helpen. Vrijwilligers maar ook zorgverleners kunnen zich registeren op onze website, en gratis één van onze wagens gebruiken. Op deze manier kunnen we toch doen wat we het beste kunnen: delen.”

Registereren kan via www.battmobiel.be/corona.