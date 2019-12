Gents bedrijf opent grootste escape room van België: “Wij brengen fun in nieuwe wijk Dokken” Jill Dhondt

12 december 2019

14u46 0 Gent Lockdown Escape Room is volop aan het vernieuwen: het wordt de grootste escape room van België én het Gentse bedrijf start ook met puzzelspelen in een virtuele wereld.

Twee jaar geleden openden vijf vrienden met een passie voor spelletjes de Lockdown Escape Room in Dok-Noord. Begin volgende week pakt het Gentse bedrijfje uit met een nieuwe escape room, de grootste van het land, in het Handelsdokcenter op het Stapelplein. “De hele buurt aan de oude dokken is aan het vernieuwen”, vertelt Gijs Vanreusel, mede-oprichter van Lockdown Escape Room. “Er komen daar scholen, een sportcentrum, woonblokken en wij nemen de fun voor onze rekening.”

In de nieuwe escape room ‘Sector Z’ worden grote groepen onderverdeeld in twee teams: Team Zombies en Team Laboranten. De zombies moeten de laboranten proberen uit te schakelen terwijl die een antigif aan het ontwikkelen zijn. Het resultaat is creatieve competitiviteit. De kamer is drie keer zo groot als een gewone escape room, interessant voor teambuildings en andere ruime groepen.

Alle zintuigen geprikkeld

Bovenop de nieuwe vestiging lanceert Lockdown Escape Room virtualrealityspelletjes voor groepen van twee of vier personen. “We stappen graag mee op de technologietrein”, stelt Gijs. “Het principe is hetzelfde als in de gewone escape room: samen puzzels oplossen.”

De uitbreiding van het Gentse bedrijf gaat samen met de stijgende populariteit van escape rooms. De wortels daarvan liggen volgens Gijs in de vraag naar authentieke beleving. “Vrienden spelen graag samen gezelschapsspelletjes. Hier worden alle zintuigen geprikkeld: we werken met licht, geur en geluid. Bovendien bouwen wij onze spelen zo op dat je van de ene verrassing in de andere valt.”

