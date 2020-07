Gents bedrijf mag nieuwe wielertempel in Zolder bouwen: “Het wordt de snelste piste van Europa” Sabine Van Damme Birger Vandael

08 juli 2020

06u31 0 Gent Na een wedstrijd met heel wat deelnemers is het Gents bureau AVApartners uitgekozen om een nieuwe wielertempel te bouwen in Zolder. Ervaring hebben ze genoeg, ze bouwden ook de Gentse wielerpiste Eddy Merckx en de Topsporthal aan de Blaarmeersen.

Meer dan trots zijn ze bij AVApartners. Samen met dbv-architecten uit Hasselt mogen de Gentenaars een nieuwe, olympische wielertempel in het Limburgse Zolder bouwen. “Het wordt de snelste piste voor baanwielrennen in Europa”, zegt architecte Karin Hupperts van AVApartners. “Het gaat – voor alle duidelijkheid – om een ander type baan dan ’t Kuipke in het Citadelpark, waar de Zesdaagse gereden wordt. In Zolder zullen in de toekomst de grote kampioenschappen voor het baanwielrennen gereden worden.” De mensen van AVApartners weten wat ze doen, want het is zeker niet de eerste piste die ze bouwen. De Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx aan de Blaarmeersen is van hun hand, net als de Stab Vélodrome in het Franse Roubaix.

De nieuwe wielerpiste in Zolder zal overigens geïntegreerd zijn in een veel groter topsportcomplex. Het ontwerp van AVApartners toont een complex dat mooi geïntegreerd wordt in de bosrijke omgeving, één van de aspecten waardoor zij de laureaten van de Design-Build-Maintenance wedstrijd werden. Naaste de 250 meter lange wielerpisten komen een tribune met 1.000 vaste en 1.000 mobiele zitplaatsen. Er is ook ruimte voor vier zaalsportvelden op het middenplein, een gymhal (1.080 m²), een nieuw medisch centrum voor het Circuit van Zolder, een inspanningslab met fitness (602 m²), een cafetaria (492 m²) en plaats voor commerciële ruimtes (374 m²). Alles in het complex zal ook aangepast zijn voor G-sporters. (Lees verder onder de foto)

De ontwerpers schonken extra aandacht aan het aspect duurzaamheid. “Daarvoor deden we beroep op de aanbevelingen die de overheid ons gaf”, zegt Hupperts. “Zo wordt het comfort verhoogd door de inbreng van daglicht en goede akoestiek. Het regenwater wordt opgevangen en het rioolwater gezuiverd. We zullen ook zonnepanelen in het gebouw verwerken, zodat we duurzame energie kunnen opwekken.” 21 miljoen euro mag het nieuwe complex gaan kosten, en tegen 2023 moet het helemaal af zijn.