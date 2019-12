Gents bedrijf maakt beste app van het jaar volgens Google Jill Dhondt

11 december 2019

17u23 0 Gent Het Gentse bedrijf Massive Media ontwikkelde met succes de mobiele chatapplicatie Ablo. De app werd intussen meer dan 5 miljoen keer gedownload en bekroond tot beste app van het jaar door Google.

Massive Media, hetzelfde bedrijf dat Netlog en Twoo uitbouwde, lanceerde in januari de nieuwe app Ablo. Deze applicatie laat gebruikers toe op een simpele, directe manier met elkaar te communiceren zonder dat taal een obstakel vormt. Een bericht of een video wordt automatisch vertaald tijdens het chatten. “Op deze manier kan je vrienden van over de wereld leren kennen”, stelt Joost Roelandts, CEO. De applicatie wil tegengaan wat technologie vaak instigeert: eenzaamheid. “We brengen mensen samen die elkaar niet zomaar zouden tegenkomen op straat. Hierdoor vervagen landgrenzen maar ook taal- en cultuurgrenzen.”

In de prijzen gevallen

De app heeft op korte tijd indrukwekkende cijfers opgeleverd. Zo is de applicatie reeds beschikbaar in 37 talen, werd ze al meer dan 5 miljoen keer gedownload en is ze actief in meer dan 180 landen. Daarbovenop werd Ablo deze maand verkozen tot app van het jaar door Google. “We zijn daar heel tevreden mee, het is een mooie erkenning van het harde werk dat we erin gestoken hebben”, sluit Roelandts af.

Ablo is gratis beschikbaar op iOS, Android en ablo.live.