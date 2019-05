Gents bedrijf laat u zelf gepersonaliseerde smartphonehoesjes met monogram maken Wouter Spillebeen

30 mei 2019

17u40 24 Gent Het Gentse bedrijf CaseCompany laat je vanaf nu zelf een gepersonaliseerde smartphonecase samenstellen. Aan de hand van tien aanpasbare designs kan je een monogram op het hoesje plaatsen en zo je telefoon een unieke toets geven.

CaseCompany in Gent werd opgericht in 2014 en biedt een collectie trendy en gepersonaliseerde hoesjes aan voor smartphones, tablets en laptops. “De oprichters waren al een tijdje op zoek naar een nieuwe en originele manier om het personaliseren van smartphonehoesjes nog unieker en eenvoudiger te maken”, schrijft het bedrijf. “Het resultaat: Monograms.”

Met een tool op de website CaseCompany.be kan je voor 24,95 euro kiezen uit een van de tien monogramdesigns, een grote letter en je naam of een andere korte tekst ingeven en het hoesje zo helemaal personaliseren. Er is keuze tussen harde covers, lederen flipcovers en transparante hoesjes.

Toegankelijkheid

“Voor veel mensen is het personaliseren van hun technische snufjes en bijhorende accessoires een vorm van zelfexpressie geworden, een manier om hun identiteit naar buiten te brengen”, duiden de oprichters van CaseCompany, die op die trend proberen in te spelen. “Als we iedereen de kans willen geven om zelf iets leuks te ontwerpen, dan is het vooral belangrijk om sterk in te zetten op toegankelijkheid. En in dat opzicht is Monograms perfect.”