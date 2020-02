Gents afval levert tonnen koper en aluminium op

Erik De Troyer

20 februari 2020

18u28 0 Gent In de Gentse haven werd vandaag het afvalverwerkend bedrijf Valomet ingehuldigd. Dat bedrijf zuivert uit de as van ons huishoudelijk afval tonnen koper en aluminium. “En het is duurzamer dan die grondstoffen te gaan ontginnen.”

Stel u gooit een blikje of een stukje aluminiumfolie in uw gewone huisvuilzak. Wat gebeurt daar dan mee? Wel die vuilniszakken worden naar de verbrandingsoven van Ivago aan de Proeftuinstraat gebracht. Die verbranding gebeurt behoorlijk precies en met weinig verlies. De warmte wordt bijvoorbeeld opgevangen en gebruikt om het UZ mee te verwarmen. Er is ook vrij weinig restafval. Zo’n 18% van het oorspronkelijke afval blijft over in de vorm van een laag as op de bodem van de verbrandingsoven.

In het verleden werd die as gefilterd. De grote stukken metaal gingen er uit voor hergebruik maar de as zelf werd gebruikt om bijvoorbeeld straten te asfalteren. Dankzij Valomet is er nu nog een extra stap. De as die normaal gezien niet meer is dan een afvalstof wordt in een grote installatie aan de Hulsdonk in Desteldonk nog eens gezeefd. Die as ziet er uit als kleine grijze vlokken. Sommige delen bestaan uit mineralen en hebben weinig waarde maar er zitten aanzienlijke hoeveelheden aluminium en koper in die vlokken. Aan de hand van het gewicht van de korrels worden die er uitgevist. Uit 100 ton restafval kan men 200 kilo aluminium en 50 kilo koper halen. “We halen zelfs kleine hoeveelheden goud en zilver uit het afval maar dat zeg ik liever niet te luid”, zegt Suez-topman Jean-Marc Boursier.

De Gentse installatie is een pak duurzamer dan koper of aluminium gaan halen uit mijnbouw. De fabriek verbruikt 80% minder energie dan een kopermijn en zelfs 95% minder energie dan een aluminium-mijn. Dit jaar zal de fabriek zo 12.000 ton as verwerken. Tegen 2022 moet dat zelfs 2022 ton zijn. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) kwam de fabriek inhuldigen.