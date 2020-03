Gents afhaalmenu voor elk moment van de dag Jill Dhondt

22 maart 2020

18u35 0 Gent Wie niet gewoon is van zelf te koken, is de komende weken de pineut. Of toch niet? De meeste restaurants en bars zijn dan wel gesloten, sommigen voorzien nog steeds afhaalmaaltijden. Onze redactie stelde een meeneemmenu samen, voor elk moment van de dag.

Brunch

Andreas Block is kok voor een cateringbedrijf, maar bakker van opleiding. Toen de coronamaatregelen werden ingevoerd, vroegen enkele collega’s en familieleden hem of hij wekelijks zuurdsembrood voor hen kon bakken. “De broden bleken populair, dus heb ik een oproep gedaan op sociale media. Wie interesse heeft in een zelfgemaakt zuurdesembrood, op basis van tarwe en rogge, kan een bestelling plaatsen bij mij. Eén keer in de week worden die thuis afgeleverd. Goed om weten: omdat de broden gemaakt worden met natuurlijke gist, hebben ze een lange houdbaarheid.”

Een brood kost 6 euro. Wie interesse heeft kan een mailtje sturen naar andreasblock@hotmail.be.

Lunch

Alix sluit even de deuren, maar organiseert nog steeds afhaalmomenten. Tijdens de maatregelen kan je klassiekers bestellen, met enkele vleugjes uit het Midden Oosten. Hoe werkt het? Maak je keuze uit vier gerechtjes, die per stuk 12,50 euro kosten en vergezeld worden van een bijgerechtje. De gerechten kunnen gedeeld worden, bevatten veel groenten en focussen op verse, lokale producten. Je kan ook gerechten bestellen voor anderen, ze worden toch aan huis geleverd.

Stuur je keuze door naar info@alixtablejardin.be.

Diner

SIR verzorgt gewoonlijk hoogstaande catering voor allerhande evenementen. Door de corona-uitbraak kunnen die feesten niet meer doorgaan, en zijn de koks tijdelijk overgeschakeld op afhaalmaaltijden. Twee keer per week maken ze verfijnde gerechtjes van 15 euro, die klanten kunnen ophalen in Drongen of laten leveren voor 5 euro extra. De voorbije week stond fregola met ossenstaart, knolselder en bladspinazie op het menu. De komende dagen mogen snoepers grietbot met gebakken prei, aardappelpuree en daslookolie verwachten. Een vegetarische en kindermaaltijden kunnen ook steeds voorzien worden.

Stuur een mailtje naar mail@sircatering.be bij interesse.

Dessert

Had je een voorraad zoetigheden ingeslagen, maar zijn die intussen opgepeuzeld? Dan kan je nog terecht bij Madam Bakster, die tijdens de maatregelen nog steeds gezonde lekkernijen voorziet. Het koffiehuis is gesloten, maar de bakkerij voorziet wel leveringen. Wat kan je bestellen? Taart, popcorn en brunchdozen. “Financieel overleven is één ding, maar de verspreiding mee helpen indijken blijft onze topprioriteit. Daarom moesten we de werking van Madam Bakster nét een tikkeltje anders aanpakken. Met onze boxen kunnen we onze klanten nog voorzien van lekkers, terwijl ze de wijze woorden van Maggie De Block opvolgen.”

Meer info op de website.