Gentopia neemt voorzorgen voor verwachte hittegolf Erik De Troyer

21 juli 2019

10u41 0

Het onweer van zaterdagnamiddag zorgde voor wat vertraging maar kinderparadijs Gentopia in het Zuidpark kon dan toch open. Springkastelen, live-shows en zelfs mini-golf zijn er mogelijk. De komende dagen wordt vooral heel warm weer verwacht. Daarom neemt Gentopia voorzorgsmaatregelen. Er is een waterbar aan de ingang, op het speelterrein voor de allerkleinsten is voor extra schaduw gezorgd en er is zonnecrème voorradig.

Om het kinder-evenement te openen werd feestenburgemeester Annelies Storms uitgedaagd tot een battle door kinderburgemeester Marjolein Acke. De kinderburgemeester won met gemak dankzij haar zangkwaliteiten.