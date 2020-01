Gentenaren openen tweede excentrieke bed and breakfast Jill Dhondt

31 januari 2020

19u10 10 Gent Rica Boutique Villa in de Opvoedingstraat is het tweede gastenverblijf van Charlotte Everaert (26) en Henry De Rudder (27). Aan de andere kant van de spoorlijn, op de Parklaan, zag haar zusje Rica Boutique House eerder het levenslicht. In beide huizen geeft het gedurfde interieur van Atelier Turquoise, het huismerk, ieders ogen de kost.

Het Rica Boutique House bestaat uit meerdere appartementen waar gasten kunnen verblijven. De Rica Boutique Villa is anders omdat het, de naam zegt het zelf, eerder een villa-ervaring wil aanbieden. Deze tweede bed and breakfast van Charlotte en Henry bestaat uit meerdere slaapkamers, een open keuken, een knusse living en een tuin. “We wouden het comfort van een vijfsterrenhotel bieden”, zegt Henry. “Als de gasten binnenkomen staat er muziek op en ontvangen ze een geschenk. Een warm welkom is zeer belangrijk, we willen al hun zorgen wegnemen.”

Uniek aan beide gastenverblijven is het interieur. De gedurfde kleuren, exotische prints en rijke stoffen zorgen voor een excentriek sfeer. Geen verrassing wanneer je weet dat Charlotte styliste mode en interieur was, en dat Henry in Londen, Bulgarije en Istanboel gewoond heeft. “Eens je hier binnen wandelt waan je je niet langer in Gent. Het interieur doet eerder denken aan reizen naar verre landen. Zien, voelen en ruiken nemen hier een prominente rol in. De gasten worden voortdurend geprikkeld, er is zoveel om naar te kijken. Er liggen zodanig veel verborgen parels dat een televisie overbodig is.”

Gedurfd interieur

Alles wat je ziet in het huis kan je kopen. Charlotte en Henry runnen naast de gastenverblijven ook het interieurlabel Atelier Turquoise. Om de zoveel tijd brengen ze een beperkte collectie uit waardoor de inrichting in het Rica Boutique House en de Rica Boutique Villa voortdurend veranderen. “Voor ons label werken we samen met partners van over de hele wereld”, zegt Charlotte. “Zij geven hun expertise en wij de onze.”

De collectie bestaat uit keramiek, kleren, linnen, geuren, kussens, tapijten, lampenkappen, kunst, vazen en zoveel meer. “Veel kan op maat gemaakt worden”, geeft Charlotte aan. “We stofferen ook zetels en poefs. De nadruk ligt op exclusiviteit: we maken telkens een beperkt aantal stuks. Het is niet de bedoeling dat je ze in zevenhonderd andere winkels kan kopen.” Naast uniciteit houden de creatievelingen kwaliteit en duurzaamheid hoog in het vaandel. “We bieden verantwoorde producten aan die betaalbaar én interessant blijven. We zijn niet bang om buiten de lijntjes te kleuren, om te experimenteren. Kleur en excentriciteit zijn key.” Naast hun gastenverblijven en hun label bieden Charlotte en Henry ook stijladvies aan.

Gent helpen groeien

De locatie van de Rica Boutique Villa werd zorgvuldig gekozen. “Het centrum van Gent is prachtig, maar voorbehouden aan het toerisme. Wij wouden erbuiten groeien, in een buurt die alsmaar meer aan het opleven is. Wij willen bijdragen aan die groei door meer te bieden dan enkel een verblijf. Zo werken we aan een VIP-ervaring voor de koers en een Van Eyck-deal. Het is belangrijk om in te spelen op trends.”

Wie het tweede gastenverblijf van Charlotte en Henry graag wil bezoeken kan dit weekend terecht op hun opendeurdag. De Rica Boutique Villa is gelegen in de Opvoedingstraat 1, Gent.

Meer info op www.ricastays.com en www.atelierturquoise.com.