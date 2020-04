Gentenaren moeilijk in hun kot te houden, bij de eerste zonnestralen Jill Dhondt

05 april 2020

19u23 0 Gent Wie vandaag naar buiten is gegaan, zal gezien hebben dat het evengoed een doodnormale lentedag kon zijn. Er waren heel wat wandelaars, lopers, skeelers, steppers en fietsers op pad. De parken waren niet overvol, maar er waren toch heel wat Gentenaren die niet in hun kot konden blijven vandaag.

In de Bourgoyen, de Gentbrugse Meersen en het Parkbos was het relatief rustig vandaag, gezien het mooie lenteweer. Wie door de natuurgebieden liep, kwam regelmatig andere wandelaars of fietsers tegen, zonder overrompeld te worden. Elke leeftijd en elke samenstelling was vertegenwoordigd: ouders met kinderen, koppels, vrienden. Op het jaagdpad aan de Schelde, aan de rand van de Gentbrugse Meersen was het wel opvallend drukker. Daar merkte je duidelijk dat de Gentenaren de zon hadden geroken, en zich nog weinig aantrokken van het advies dat Maggie De Block enkele weken geleden gaf.

De zonnekloppers hielden zich aan de regels door gewoon buiten te komen, maar afstand bewaren deed niet iedereen. Sommigen hielden duidelijk afstand wanneer ze anderen voorbijstaken of kruisten, maar velen passeerden op nog geen halve meter afstand van elkaar. Bovendien gingen heel wat personen liggen en zitten in de parken, wat ook niet toegelaten is. De nieuwe borden en quotes van het stadsbestuur zeggen het klaar en duidelijk: ‘in Gent gaan we er niet bij zitten’.

Veel zonnekloppers op Graslei en Korenlei

De politie moest regelmatig mensen aanmanen om door te wandelen, in plaats van te blijven zitten. Deze namiddag zaten er bijvoorbeeld een veertigtal mensen aan de Graslei en de Korenlei, waaraan de agenten regelmatig moesten vragen om door te lopen. “We zijn veel wandelaars tegengekomen, maar echt grote problemen werden niet gemeld”, zegt woordvoerder Matto Langeraert. “We moeten ze wel regelmatig vragen om de nodige afstand te nemen. Als je familie bent hoef je geen anderhalve meter meer van elkaar lopen, maar als vrienden of passanten uiteraard wel.”