Gentenaren Laura en Nicolas reizen de wereld rond als luxe-influencers Jill Dhondt

06 maart 2020

18u08 0 Gent Laura Volckaert (27) en Nicolas Herbert (30) ruilden een jaar en een half geleden hun kantoorjobs in voor een leven op de baan. Vandaag reizen ze de wereld rond naar de meest luxueuze plekken ter wereld. Ze hopen dat hun verhalen op Instagram, hun blog en Youtube anderen zullen inspireren om hun eigen dromen na te jagen.

Laura verzorgde de sociale media voor enkele modemerken, Nicolas werkte in een marketingbedrijf. In de zomer van 2018, tijdens een vakantie in Italië, besloten ze om hun leven volledig om te gooien. “Een paar maanden erna zouden we onze job opzeggen, en enkele maanden gaan reizen met de rugzak”, zegt Laura. “We hebben daarvoor een Instagram en een blog aangemaakt, beide onder de naam ‘Passport in one Hand’. Dat sloeg aan, waardoor we erover begonnen te denken om van reizen onze job te maken.

Een jaar later zijn Laura en Nicolas zo goed als het hele jaar door onderweg. Hun account wordt intussen gevolgd door meer dan 192.000 personen. “We hebben de goedkope hostels ingeruild voor de meest luxueuze hotels. We gaan van villa’s met privé-zwembad in de Malediven naar stadspaleizen in wereldsteden zoals Parijs, Londen en Hong Kong. Soms zijn we zodanig bezig met het maken van de perfecte foto, dat we elkaar moeten herinneren aan waar we zijn.”

Van luxehotel naar kampeerbusje

Laura en Nicolas bezoeken de duurste hotels ter wereld, maar trekken ook regelmatig de baan op met een kampeerbusje. “Niet elke reis die we doen is luxueus”, geeft Nicolas aan. “Onlangs hebben we enkele maanden door de Verenigde Staten gereisd, vaak hebben we in weghotels geslapen. Dat is het soort reizen dat we nog steeds het liefste doen, omdat we dan dichter bij de lokale bevolking staan. Door zo een reizen te doen blijven we de sterrenhotels waarderen, ze worden geen alledaags gegeven. Het is de mix van beide die wij, maar ook onze volgers, zo leuk vinden.”

Lievelingsplekken en tegenvallers

“Bagan in Myanmar heeft ons enorm verbaasd”, vertelt Laura. “We zijn naar daar gegaan toen de grenzen net werden opengezet. Daardoor was het land nog erg onaangeraakt, in tegenstelling tot Vietnam. Daar kwam de ene tourgroep na de andere toe, wat de magie voor een stukje wegnam. We gaan liever naar plekken waar we op ons gemakje kunnen genieten van de natuur. Hoewel we het Instagram-toerisme zelf voor een deel aanwakkeren, komen we niet graag op plaatsen waar er te veel toeristen zijn.”

Een andere plek waar Laura en Nicolas hun hart verloren was de Verenigde Staten. “We voelden ons daar thuis”, verklapt Nicolas. “Op een paar uur rijden zit je in een compleet ander landschap, van prachtige natuur tot ongelooflijke grootsteden. Vooral het Zuiden heeft een goeie indruk nagelaten, terug omdat het minder toeristen trok. Er bestaan veel vooroordelen over bepaalde plekken, zoals Texas, maar wij hebben daar de meest vriendelijke, respectvolle mensen ooit ontmoet.”

Achter de schermen

“We horen vaak dat wat we doen niet echt werken is”, zegt Laura. “Omdat we voortdurend vakantiebeelden posten, lijkt het alsof we de hele dag niets doen. In realiteit werken we meer uren dan op onze vorige jobs. We zijn allebei zelfstandig, dat betekent dat het werk nooit gedaan is. We hebben een blog, een Instagrampagina en een YouTubekanaal die elke dag onderhouden moeten worden. Daarbovenop werken we samen met hotels en modemerken, om beelden voor hun sociale media te maken. Tussendoor maken we de planning op voor onze volgende reizen, waar enorm veel werk in kruipt. Soms weten we niet waar we moeten beginnen, maar dat zie je niet op onze Instagram.”

“Het is niet altijd even glamoureus als het lijkt”, vult Nicolas aan. “We proberen dat ook voldoende aan te geven via onze sociale media. Akkoord, we plaatsen beelden van een ideaal leven, van cocktails sippen op een onbewoond eiland, maar we tonen ook veel achter de schermen. Vooral op onze stories en op Youtube willen we een meer realistische kijk geven op wat we doen. Dat is belangrijk de dag van vandaag. Jongeren ondervinden alsmaar meer druk om aan dat perfecte plaatje te voldoen. Sociale media is voor velen een soort van waslijn van de mooiste momenten in hun leven. Af en toe willen we aangeven dat niet alles is zoals het lijkt op sociale media. Daarom posten we vaak een onbewerkte foto naast dezelfde, bewerkte foto. Het leven bevat heel wat mooie momenten, maar ook heel wat minder mooie. Zo heeft Laura de laatste tijd vaak geworsteld met haar gezondheid. Iedereen draagt wel een kruisje mee, het is belangrijk om dat te weten.”

Volg je droom

Met hun reisverhalen wil het reiskoppel nog een andere boodschap meegeven: ga op zoek naar wat je gelukkig maakt. “Voor ons is dat reizen, maar dat wil niet zeggen dat iedereen dat moet gaan doen”, zegt Laura. “Wel willen we anderen aanzetten om hun leven in handen te nemen, door te doen wat ze graag doen. Het leven is te kort om iets te doen wat je niet gelukkig maakt. Wij zaten allebei vast in een bureaujob die ons niet gelukkig maakte. Ik zie dat probleem bij veel vrienden, en leeftijdsgenoten. Ze zeggen dat ze graag iets anders zouden doen, maar ze weten niet wat. Ik zeg niet dat iedereen voltijds moet gaan reizen, maar een paar maand op reis gaan kan wel helpen. De routine valt dan weg, waardoor je kan nadenken over wat je echt wil gaan doen. Eens je dat gevonden hebt, moet je ervoor gaan, dat is wat we willen meegeven.”

De verhalen van Laura en Nicolas volgen kan, via hun Instagram, hun blog of hun YouTubekanaal.