Gentenaren Kimberley en Stef vervoegen nationale voetbalploeg met een verstandelijke beperking Jill Dhondt

04 februari 2020

10u13 10 Gent Voor het eerst stelde de Voetbalbond een nationale voetbalploeg samen, bestaande uit atleten met een verstandelijke beperking. Deze Special Devils zullen ons land de komende vier jaar vertegenwoordigen op de internationale Special Olympics voetbaltoernooien. Kimberley Vercrusse (19) en Stef Van Haver (20) werden, net zoals twee andere atleten uit Gent, geselecteerd voor het nationale team.

Eind vorig jaar selecteerden de Voetbalbond en Special Olympics Belgium 35 mannen en 9 vrouwen tussen de 18 en de 35 jaar oud met een verstandelijke beperking. Ze werden gedoopt tot Special Devils en onderverdeeld in drie niveauteams en een damesteam. Het eerste niveauteam bestaat uit voetballers met en zonder verstandelijke beperking, het tweede uit spelers met een milde verstandelijke beperking en het derde uit sporters met een zwaardere verstandelijke beperking. Stef en Kimberley uit Gent spelen beiden in het gemengde team, Jef als centraal verdediger en Kimberley als spits.

Van Jago naar Special Devils

De jonge Gentenaren spelen al jaren in de voetbalclub Jago in Sint-Amandsberg. “De overstap naar de Special Devils is een grote verandering”, zegt Kimberley. “Hier spelen we steeds tegen landgenoten, in het buitenland niet meer. Dat zorgt voor een andere manier van spelen en communiceren.” De G-ploeg van Jago werd opgericht door Stef, zijn broer Dieter en zijn vader Filip. “Het is de enige ploeg in Oost-Vlaanderen die alle niveau’s heeft en de enige die elf tegen elf spelen”, zegt Filip. “De leden trainen enorm hard en elke keer komen ze met goesting.”

Uitgangsbord

Door de Special Devils op te richten wouden de Voetbalbond en Special Olympics Belgium G-voetbal extra onder de aandacht brengen en de inclusie van personen met een verstandelijke beperking via voetbal stimuleren. Stef en Kimberley koesteren dezelfde droom. “We hopen dat meer voetbalclubs een G-ploeg zullen opstarten”, geeft Stef aan. “In Oost-Vlaanderen heb je maar een aantal verenigingen die op het hoogste niveau spelen. De meeste clubs bieden niveau twee of drie aan, vooral voor kinderen. Ik hoop dat het G-voetbal beroemder zal worden, dat er meer competities komen, zoals de echte Rode Duivels.”

De Specials Devils uit Gent nemen doelbewust een voorbeeldfunctie aan voor andere personen met een beperking. “We willen aantonen dat personen met een beperking ook kunnen voetballen, dat ze verder kunnen geraken dan spelen voor het plezier. Door de Special Devils te vervoegen hopen we andere personen met een beperking te motiveren. We hopen dat ze ondanks hun beperking durven sporten, dat ze gewoon eens proberen. Iedereen kan sporten.”