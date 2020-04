Gentenaren houden afstand op zonnige, maar rustige paasdag Wouter Spillebeen

12 april 2020

17u14 0 Gent In het centrum van Gent verloopt de paaszondag vrij rustig. Heel wat Gentenaars komen wel even uit hun kot om een ijsje te eten of om van het goede weer te genieten, maar ze houden zich grotendeels aan de regels.

Zoals de Gentse politie al aankondigde, zijn er ook tijdens het paasweekend heel wat controles op de naleving van de coronamaatregelen in het centrum van Gent. Het goede weer brengt wel mensen op de been, maar dat lijkt voorlopig geen problemen met zich mee te brengen. Op de Korenmarkt respecteert iedereen die aanschuift voor een ijsje de afstand van anderhalve meter en zelfs op de Graslei is er bijna geen volk.

Sommige wandelaars rusten wel even uit op bankjes, wat volgens de coronamaatregelen niet mag. De politie wijst hen wel op de regels en de risico’s, maar houdt het in de meeste gevallen daarbij. De politie meldt dan ook geen noemenswaardige incidenten waarbij ze moesten tussenkomen.