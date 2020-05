Gentenaren die wereld rondreizen als influencers, zitten al drie maanden noodgedwongen thuis Jill Dhondt

19 mei 2020

18u01 1 Gent Laura Volckaert (27) en Nicolas Herbert (30) ruilden twee jaar geleden hun kantoorjobs in voor een leven op de baan. Tot voor kort reisden ze de hele wereld rond als Laura Volckaert (27) en Nicolas Herbert (30) ruilden twee jaar geleden hun kantoorjobs in voor een leven op de baan. Tot voor kort reisden ze de hele wereld rond als luxe-influencers . Vandaag zouden ze vertrekken op een rondreis door Europa, maar daar stak de coronacrisis een stokje voor. In plaats van de meest luxueuze hotels op aarde, verblijven ze al drie maanden bij hun ouders in Gent. Hun inkomen is grotendeels weggevallen, maar stilzitten doen ze niet. “Zodra we terug kunnen reizen, hebben we dan een stapje voor.”

Op enkele weken na, waren Laura en Nicolas het hele jaar door onderweg. Ze trokken van sterrenhotels naar weghotels, van de Verenigde Staten naar Myanmar. Eind februari kwamen ze net terug van de Malediven, en besloten om voor een keer meerdere weken thuis te blijven. Zo konden ze de rest van hun jaar vastleggen, in plaats van ter plekke achter de feiten aan te hollen. “Midden maart zouden we vertrekken naar Zuid-Afrika en doorreizen naar Namibië”, zegt Laura. “Daarna zouden we door Europa trekken in een kampeerbusje. De Verenigde Staten, de Griekse eilanden, Australië en Nieuw-Zeeland zouden erna volgen. Kerstmis gingen we doorbrengen in New York.”

We hebben ingezien dat we in het vervolg op een andere, minder belastende manier kunnen reizen Laura Volckaert

De plannen bleven voorlopig bij plannen. Net voor hun vertrek besloten Laura en Nicolas om in Gent te blijven. “We zagen hoe erg het eraan toeging in andere landen”, gaat Nicolas verder. “Onze vluchten waren nog niet afgelast, maar we kozen ervoor om ze zelf te annuleren. Stel dat we een vlucht namen, maar daar niet meer weg konden. We vonden het beter om thuis gevangen te zitten, dan in een land dat we niet kennen, en waar de gezondheidszorg niet zo goed is. De lockdown werd kort daarna uitgeroepen, waardoor we nu al drie maanden thuis zijn. Het is niet zeker wanneer we de draad terug kunnen oppikken.”

Oost west, thuis best

Het is twee jaar geleden dat het koppel nog zo lang thuis was. “Tussen het reizen door kwamen we af en toe een weekje op bezoek”, gaat Laura verder. “We verbleven dan iedere keer bij mijn ouders, omdat we onze woning hadden opgezegd toen we vertrokken. Het was telkens zo leuk om terug wat tijd met elkaar door te brengen, maar drie maanden is toch iets anders. Hadden we op voorhand geweten dat het zo lang zou duren, dan hadden we een eigen plek gehuurd voor een paar maanden. Pas op, ik ben mijn ouders heel dankbaar dat we hier mogen blijven, maar het is toch wennen. Opeens moet je terug rekening houden met elkaars schema en gewoontes.”

The show must go on

Doordat de Gentenaren binnen moeten blijven, werden veel van hun opdrachten uitgesteld of geannuleerd. Op locatie namen ze beelden voor hotels en modemerken, maar dat is momenteel geen optie. “De eerste twee weken hebben we vooral getobd”, geeft Laura toe. “Dan hebben we een knop omgedraaid en ons afgevraagd: wat kunnen we bereiken in deze periode? We houden onze bestaande kanalen nog steeds in leven, en begonnen ook nieuwe projecten uit te bouwen. Zo hebben we ons meer toegelegd op productfotografie, waarmee we toch nog inkomsten kunnen vergaren, naast de verkoop van onze fotofilters. Aan onze blog en YouTube-kanaal verdienen we niets, maar door eraan te werken investeren we wel in onze toekomst. Zodra we terug kunnen reizen, hebben we dan een stapje voor.”

Hun inkomsten zijn dan wel lager, maar werken doet het duo nog even hard. “We nemen nog steeds amper verlofdagen. Af en toe een half dagje. Nicolas houdt zich dan bezig met golf, ik met muziek. Het merendeel van de tijd zetten we onze wekker om op te staan, en te werken tot etenstijd. We hebben massa’s veel te doen.”

Terug aan het werk

Hoewel de reizigers zich goed bezig kunnen houden, staan ze toch te poppelen om terug op pad te gaan. “Rondom ons gaan de meesten terug aan het werk, langzaamaan. Voor ons zal het nog even duren voor we terug mogen uitzwermen. We hopen in juni te kunnen vertrekken, dan kunnen we nog een deel van onze Europareis doen. Het voordeel daarvan is dat we weinig contact zouden hebben met anderen, omdat we in een kampeerbusje zitten. Het is afwachten wat kan doorgaan, en wat niet.”

“Reizen zal alleszins niet meer hetzelfde zijn als ervoor”, pikt Nicolas in. “Stel dat we besmet geraken en hulp nodig hebben in een land waar medische voorzieningen niet goed of heel duur zijn. Die angst koesteren we wel, maar het is geen reden om hier te blijven als we mogen vertrekken. We lezen ook dat reizen duurder zal worden, wat geen slecht gegeven is. We realiseren ons allemaal dat er hiervoor te veel en te goedkoop gereisd werd. We hebben ingezien dat we in het vervolg op een andere, minder belastende manier kunnen reizen. Vliegen zullen we nog steeds, maar we kunnen wel trager reizen, langer op zelfde plek blijven. Zolang we maar onderweg zijn.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Volg de avonturen van Laura en Nicolas op hun Instagram, blog, YouTube-kanaal of TikTok.