Gentenaars tijdens coronacrisis massaal tijdelijk werkloos

Erik De Troyer

20 augustus 2020

16u14 2 Gent Zo’n 18.599 Gentse werknemers waren in juni nog steeds tijdelijk werkloos door overmacht omwille van de coronacrisis. Dat tonen cijfers van de RVA aan.

“Vooral de sectoren horeca, events, bouw en transport hebben het economisch nog steeds heel moeilijk en konden dankzij dit flexibel stelsel de afgelopen maanden een sociaal bloedbad vermijden. Daarom is het vooral voor die sectoren van levensbelang dat er snel beterschap komt voor de komende maanden”, klinkt het bij Unizo dat de cijfers verzamelde.

Slechtste cijfers

Uit de cijfers voor heel Oost-Vlaanderen blijkt dat de trend wel daalt. In april waren nog 138.174 Oost-Vlamingen tijdelijk werkloos. In april alleen al waren zij goed voor ruim 2 miljoen dagen werkloosheid. Dat kostte in totaal 147,5 miljoen euro. In mei daalde het aantal tijdelijk werklozen stilaan naar zo’n 100.000 en in juni waren het er nog 60.000. Gent heeft met voorsprong de slechtste cijfers van de Oost-Vlaamse gemeenten. Aalst volgt op een tweede plaats op ruime afstand met zo’n 4.000 tijdelijk werklozen.

Tot nu toe was er een soepeler regeling voor bedrijven om over te gaan tot tijdelijke werkloosheid. Vanaf 1 september zullen echter een pak minder bedrijven daar gebruik van kunnen maken.

Aan boord houden

“Het is goed dat de huidige, soepele regeling verder wordt toegepast in een deel van de ondernemingen”, zegt Jos Vermeiren. “Nogal wat sectoren kunnen nog steeds niet op volle toeren draaien. De focus moet liggen op het aan boord kunnen houden van competente medewerkers. Voor werkgevers is het cruciaal dat het menselijk kapitaal in de onderneming blijft. Wanneer de economische situatie het dan opnieuw toelaat, dan kan men meteen opnieuw met diezelfde sterke krachten aan de slag.”