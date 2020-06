Gentenaars starten petitie om GAS-boete kunstenaar Mohamed Shabini te betalen: “Hij bracht de dood van George Floyd onder de aandacht” Cedric Matthys

Twee Gentenaars zijn een steunactie voor Mohamed Shabini gestart. De Gentse kunstenaar, met Soedanese roots, maakte een kunstwerk om de dood van George Floyd onder de aandacht te brengen, maar kreeg hiervoor een GAS-boete van 250 euro. "Ik vind het gewoonweg onterecht", zegt initiatiefneemster Elissar Mudawi (20).

Intussen staat de teller bijna op vijfhonderd. Allemaal handtekeningen van mensen die niet willen dat Mohamed Shabini een GAS-boete krijgt. De 47-jarige man maakte woensdagnamiddag een tekening met krijt voor het Gentse gerechtsgebouw aan de Opgeeïstenlaan. Hij tekende een silhouet van een levenloos lichaam op de grond. Hiermee verwees hij naar de gebeurtenissen in de Verenigde Staten. Daar kwam enkele weken geleden een Afro-Amerikaanse man, George Floyd, om het leven nadat een politieagent minutenlang zijn keel had toegeduwd met zijn knie.

Goed doel

“We kennen Mo persoonlijk", zegt initiatiefneemster Elissar Mudawi (20), “en steunen zijn zaak. Samen met mijn broer heb ik daarom een actie op poten gezet. Zowel de kunstenaar als VOEM (de vzw die de actie organiseerde, nvdr.) krijgen elk een GAS-boete van 250 euro in de bus. Als we allemaal wat bijdragen hebben we dat bedrag zo verzameld. Al hopen we in de eerste plaats dat de Stad Gent de boete kwijtscheldt. Dan gaat het geld naar een goed doel. Ik vind deze boete gewoonweg onterecht. Hij bracht de dood van George Floyd onder de aandacht.”

Geen aanvraag

Burgemeester Mathias De Clercq houdt intussen het been stijf. VOEM diende vooraf geen aanvraag in, wat in deze coronatijden uiteraard moeilijk ligt. De Clercq liet dan ook aan de organisatie weten dat er GAS-boete zou volgen. “Als ze niet akkoord gaan met de boete”, klinkt het op het kabinet, “kunnen ze steeds beroep aantekenen bij de GAS-ambtenaar. Dat is de procedure en die moet dan ook gevolgd worden.”