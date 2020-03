Gentenaars spotten gestolen bestelwagen van restaurant Potatolicious, politie zet achtervolging in en kan verdachte inrekenen Wouter Spillebeen

24 maart 2020

24 maart 2020

De bestelwagen van aardappelrestaurant Potatolicious is maandag teruggevonden nadat het voertuig die ochtend gestolen werd in de Verlorenkost in Gent. De politie heeft een verdachte opgepakt.

Zaakvoerder Wouter Van Snick liet de bestelwagen even met open deuren staan voor de deur van het restaurant terwijl hij binnen zaken nam om thuisleveringen te kunnen doen. Toen hij na hooguit tien minuten terugkeerde, was de wagen al verdwenen. Van Snick plaatste een oproep naar getuigen op Facebook. De bestelwagen staat namelijk vol reclame voor Potatolicious en zou zeker opvallen in het straatbeeld.

Maandagmiddag merkten Gentenaars de wagen inderdaad op. Ze verwittigden de politie en die zette een achtervolging in. “Aan het Fonteineplein, dat afgesloten is met houten antiparkeerpalen, reed het voertuig zich vast”, duidt het parket Oost-Vlaanderen. “De politie van Gent heeft de verdachte ter plaatse gearresteerd. Het betreft een 38-jarige man met de Iraanse nationaliteit, afkomstig uit Gent.”

Goede staat

De verdachte is voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent en is aangehouden. “Het parket tilt zwaar aan de feiten”, klinkt het. De bestelwagen lijkt nog in goede staat te verkeren. De uitbater van het restaurant bedankte op sociale media iedereen die de oproep hielp verspreiden.