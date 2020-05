Gentenaars Sam en Francine keren terug naar hun tweede verblijf: “We gaan ons daar gedragen zoals thuis” Jill Dhondt

22 mei 2020

18u49 0 Gent Het is terug toegelaten om je tweede verblijf te bezoeken, en dat hoef je geen twee keer te zeggen. Sam vertrekt vanavond nog met zijn ouders naar de zee, Francine wacht tot zondag. “Je moet toch kunnen profiteren van dat waar je zo hard voor werkt.”

Sam (27) heeft een drukke werkweek achter de rug, en kijkt er dan ook naar uit om vanavond met zijn ouders naar de zee te vertrekken. “Het was eerst niet duidelijk voor ons of we effectief mochten vertrekken naar daar, dus hebben mijn ouders nog een dagje langer gewacht. We hebben er zin in om naar ons appartement aan de zee te gaan, maar ik moet zeggen dat we ons thuis ook geamuseerd hebben. Onze mooie tuin zit daar voor een groot deel tussen. Waarom gaan we dan toch naar de zee dit weekend? Om te kijken of alles in orde is, maar ook om te profiteren van dat waar we zo hard voor werken. Wij hebben het appartement gekocht, maar velen huren, ik snap dat ze waarde uit hun geld willen halen.”

Francine (79) was initieel van plan om nog enkele weken te wachten, voor ze terug naar haar tweede verblijf zou gaan aan de kust. “Ik vreesde dat het een overrompeling zou zijn, daarom wou ik, net zoals veel vriendinnen, niet meteen naar daar. Blijkbaar is dat niet gebeurd, waardoor we dit weekend toch naar daar zouden gaan, tegen zondagavond of maandag.” Zowel Francine als Sam geven aan dat ze vooral zullen wandelen en fietsen aan de zee. “We blijven binnen onze eigen bubbel”, zegt Sam nog. “We gaan ons daar gedragen zoals thuis.”