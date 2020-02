Gentenaars mogen zelf naam kiezen voor nieuw park Jill Dhondt

03 februari 2020

16u15 2 Gent Het nieuwe park in Terdonk heeft een naam nodig, en daar mogen de Gentenaren een handje bij helpen. Er liggen vijf voorstellen op tafel, een maand lang kan een favoriet gekozen worden.

Het Gentse kanaaldorp Terdonk heeft er een park bij naast de woonwijk aan het Zuidledeplein. Het stuk groen van vijf hectare groot bevat een speelbos met heuvels, slingerpaadjes en boomstammen. Met containers werd een uitkijkpunt gemaakt met zicht op de monding van de Moervaart in het kanaal Gent-Terneuzen.

Het park werd in september geopend, maar heeft nog geen naam. De stad wilde Gentenaren de kans geven om hun favoriet te kiezen. Er is keuze uit vijf opties: het Aleydispark, het Aurea Cellapark, het Ter Doornpark, het Zuidledepark of het Doornzelepark. Aleydis was de voornaam van de eerste abdis van het klooster van Doornzele, Aleydis Van De Walle. Aurea Cella verwijst naar het vroegere klooster van Doornzele. Het Ter Doorn is een link naar de gemeente Doornzele die vlakbij ligt, en Zuidlede is de benaming van de aanpalende rivier.

Een maand lang kunnen Gentenaars hun stem online uitbrengen. Wie digitaal minder geschoold is, kan een stem uitbrengen tijdens de buurtmaaltijd in Sint-Kruis-Winkel. Na de stemronde zal de gemeenteraad de meest gekozen naam goedkeuren.

Wie online wil stemmen kan dat hier: https://ookmijn.stad.gent/terdonk-park/voorstellen.