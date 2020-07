Gentenaars mogen beslissen wat Gent Gents maakt Jill Dhondt

11u19 0 Gent Stad Gent gaat op zoek naar wat Gent Gents maakt, en schakelen daarvoor de hulp in van de Gentenaars zelf. Zij mogen objecten of verhalen aandragen, die zullen opgeslagen worden in een digitale en fysieke erfgoedcollectie.

Wat is Gents cultureel erfgoed? Neuzekes? Een boterham me uufflakke? Een julientje van frituur de Gouden Saté? Alle antwoorden zijn goed voor Stad Gent. Zij leggen samen met het Design Museum Gent en Digipolis een collectie aan voor het project ‘Collectie van de Gentenaar’. Eerst zullen meerdere culturele huizen hun data verzamelen in een fysieke en digitale interactieruimte. Erna mogen Gentenaars de collectie aanvullen met wat ze maar willen: een object, een mop, een anekdote. Ze bepalen zelf wat de identiteit van Gent en haar bewoners bepaalt. Na afloop van het drie jaar durende project krijgt de collectie voor, door en over Gentenaars een permanente plaats in het Design Museum.