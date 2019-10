Gentenaars lanceren gepersonaliseerde bierflessen: “Gedaan met doorgeef-cadeau”

Erik De Troyer

29 oktober 2019

16u25 0 Gent Iedereen kent het fenomeen wel: je moet naar een feestje en grijpt snel een fles bier uit een rek die je eerder van iemand anders hebt gekregen. Twee jonge Gentenaars vonden dat het wel persoonlijker kon dan zo’n doorgeef-fles en lanceerden een manier om gepersonaliseerde bierflessen cadeau te doen. “We kunnen er wel 10.000 in een week verwerken.”

Wout Steenacker en Michel Cobbaert stortten zich in 2016 met overgave op de drankenmarkt. Ze ontwikkelden hun eigen gin en vonden een manier om die flessen te personaliseren. “Onze eerste 10.000 flessen hebben we met de hand voorzien van een label. Een heel werk maar na een tijdje heb je dat wel in de vingers”, lacht Wout.

De jonge ondernemers breidden hun assortiment uit naar andere sterke drank en zelfs wijn maar kregen steeds meer vraag naar bier. “In januari 2019 zijn we beginnen uitkijken naar brouwerijen om mee samen te werken. Aanvankelijk dachten we de etiketten door de brouwers zelf te laten drukken maar dat was te moeilijk. Bij ons kan één fles voorzien worden van een specifiek etiket, of verschillende biersoorten van hetzelfde etiket. Dat bleek bij brouwers onmogelijk. Daarom hebben we ons eigen atelier gestart in het Industriepark in Drongen”, legt Wout uit. “We hebben hier een installatie waardoor we eindelijk niet meer alle etiketten met de hand moeten aanbrengen. Als vandaag iemand een bestelling van 10.000 flessen zou doen dan kunnen we die volgende week klaar hebben.”

Als men zo’n gepersonaliseerde fles in een supermarkt tussen de andere bieren ziet staan, moet ze er even kwalitatief of zelfs beter uitzien

Sinds kort staat op hun website ‘Makeyourownspirit’ een tool waarmee alle klanten eigenhandig etiketten voor bierflessen kunnen ontwerpen. Er zijn kant-en-klare etiketten waarop men enkel nog een naam of boodschap moet invullen, maar men kan ook een eigen ontwerp of foto opladen. “We gaan voor etiketten in hoge kwaliteit. Als men zo’n gepersonaliseerde fles in een supermarkt tussen de andere bieren ziet staan, moet ze er even kwalitatief of zelfs beter uitzien.”

Geschenk

Voor het bier sloten de ondernemers een deal met brouwerij Van Steenberge uit Evergem. “Deze biersoorten zijn brouwsels speciaal voor ons bedrijf. We hebben blond, bruin en triple in de aanbieding. De bieren die iedereen graag drinkt dus. We mikken vooral op de geschenkenmarkt. Drank blijft met voorsprong het belangrijkste geschenk. Iedereen heeft wel zo’n doorgeef-fles in huis, maar wat ons betreft mag het toch wat persoonlijker. Ook relatiegeschenken van bedrijven zijn een mogelijkheid. Maar we hebben zelfs al flessen verkocht die dienen om een huwelijksaanzoek te doen. Alles kan.”

Een fles van 75cl kost tussen 8,95 en 9,95 euro per stuk.