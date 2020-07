Gentenaars lanceren eerste glutenvrij kriekbier ter wereld Sabine Van Damme

10u00 0 Gent Geert De Paepe en Joeri Cools, die samen de firma Let it Beer hebben opgericht, hebben een glutenvrij kriekbier op de markt gebracht. Dat is een wereldprimeur. “Glutenvrije pils bestond wel al”, zeggen ze. “Wij vonden het vreemd dat niemand dan glutenvrij kriekbier maakte, dus hebben we het zelf gedaan.”

Met hun biermerk Coucou lanceerden ze eerder al een glutenvrije pils met slecht 2,8% alcohol op de markt. Voormalige garagehouder Geert De Paepe en taxichauffeur Joeri Cools hebben samen Let it Beer opgericht, met kantoor in Sint-Denijs-Westrem. Voordien lanceerde Cools ook al de Libidus-speciaalbieren. Maar met Let it Beer doen ze alles zelf, van idee tot lay-out. “Er zijn al zeker 10 jaar glutenvrije bieren op de markt”, zeggen ze. “Dus is het raar dat niemand ooit aan glutenvrij kriekbier begon. Kriek is nochtans één van de favoriete bieren van de Belgen.”

Dus is het duo er zelf aan begonnen, met als resultaat de Kriek Royale van het biermerk Coucou. “Het is een natuurzuiver , zonder toegevoegde suikers”, zeggen ze. “Vooral vrouwen blijken aan glutenintolerantie te lijden, en net zij drinken graag Kriekbier. Al is onze Kriek Royale uiteraard ook voor mannen bedoeld.”

Corona of niet, De Paepe en Cools hebben hun nieuwkomer op de markt gezet. Het glutenvrij kriekbier is online te koop, maar ook in drankenhandels en lokale supermarkten. Met hun Coucou Kriek Royale steken ze nu zelfs de Nederlands grens over, waar meer glutenvrije producten te vinden zijn dan hier.

Alle info op coucoubier.be