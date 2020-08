Gentenaars geven meer dan 5.000 euro fooi aan restaurants via maaltijdservice Deliveroo Cedric Matthys

29 augustus 2020

10u58 0 Gent D e Gentse restaurants aangesloten bij Deliveroo hebben tot nog toe 5.252 euro fooi gekregen. Dat laat de maaltijdservice weten.

Deliveroo startte het concept begin juli. Klanten die eten aan huis laten leveren, kunnen bij een bestelling een extra donatie toevoegen. “Over het algemeen zien we dat de Belgen erg gul zijn", zegt Rodolphe Van Nuffel, woordvoerder van Deliveroo België. “Over het hele land werden er al voor 28.714 euro fooien gegeven. Dat is betrekkelijk veel vergeleken met andere landen. In Spanje staat de teller bijvoorbeeld op 22.000 euro. Bovendien ging in België maar liefst 60 procent van de geschonken fooien naar lokale, zelfstandige restaurants. 30 procent ging naar lokale restaurantketens, en slechts 5 procent naar internationale ketens.”