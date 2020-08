Gentenaars eren overleden vriend met enorme muurschildering aan Oude Beestenmarkt: “P-Nut was een ongelooflijk lieve, goedlachse kerel” Jill Dhondt

21 augustus 2020

14u15 1 Gent Op de zijgevel van Club 69, een nachtclub op de Oude Beestenmarkt, is sinds kort een prachtige muurschildering te zien. Met spuitbussen werd Olivier Nkongolo afgebeeld, beter gekend als P-Nut, die een tweetal maanden geleden overleed ten gevolge van pancreaskanker. Om hem te eren sloegen enkele vrienden de handen in elkaar, met de mural als resultaat. “P-Nut was een crème van een gast. We vonden het nodig om hem te eren, en dicht bij ons te houden.”

Boezemvriend Gus Neirynck (43) kende P-Nut al van kinds af aan. “Hij was een ongelooflijk lieve, goedlachse kerel. Via West-Vlaanderen is hij in Gent beland. In het begin ging hij vaak skaten in het Zuidpark, en van daaruit heeft hij een entourage opgebouwd. Kort erna is hij in de hiphop wereld terecht gekomen, rapte hij in verschillende Gentse groepjes en later ook solo. Hij staat zelfs op een plaat van het Hof van Commerce. In de nachtclub Versuz warmde hij het publiek op tussen de nummers van DJ Sense door. P-Nut was enorm graag gezien in het nachtleven en de hiphop cultuur.”

Eerbetoon

Olivier kreeg vorig jaar, op amper 42-jarige leeftijd, te horen dat hij uitgezaaide pancreaskanker had. Twee maanden geleden verloor hij uiteindelijk de strijd. “We staken de koppen bij elkaar en besloten om een muurschildering te laten zetten om hem te herdenken. P-Nut was een paar jaar geleden teruggekeerd naar West-Vlaanderen voor de liefde, maar we hebben altijd contact gehouden. Hij kwam regelmatig naar Gent en had hier nog altijd een grote vriendengroep. Zelfs op het einde, als hij zwaar ziek was, kwam hij nog eentje drinken. Zijn laatste wens was om begraven te worden bij zijn biologische mama in Brussel. Het is een kleine moeite om naar daar te gaan, maar we wouden hem toch graag dicht bij ons houden. Dus hebben we toestemming gevraagd en gekregen van Ahmed van Club 69 om de zijmuur te bespuiten. P-Nut was daar kind aan huis, dus het is wel toepasselijk dat zijn portret daar hangt. Vooral omdat de Oude Beestenmarkt de laatste plek is waar hij naartoe is gegaan om ons te zien, voor hij overleden is.”

De mural werd gespoten door straatkunstenaars A Squid Called Sebastian, Joey en Gee’s. A Squid Called Sebastian maakte het portret, Joey en Gee’s verzorgden de letters en de achtergrond. “We wouden een muurschildering met een jaren negentig vibe. Zoals toen grote hiphoplegendes als Biggie Smalls een muur kregen als eerbetoon na hun dood.”