Gentenaars bestellen steeds meer Indisch: “Opening van restaurant Mission Massala was een groot succes” Cedric Matthys

17 mei 2020

16u19 1 Gent Het platform Deliveroo onderzocht wat Gentenaars bestellen tijdens de lockdown. Volgens het bedrijf, dat met de fiets maaltijden aan huis brengt, valt vooral de voorliefde voor de Indische keuken op. Deliveroo zag de jongste twee maanden een toename van maar liefst 257 procent.

“Een sluitende uitleg voor deze toename hebben we niet”, zegt woordvoerder Rodolphe Van Nuffel, “al merken we inderdaad dat in Gent opvallend vaker exotisch wordt gegeten. Verder was ook de opening van restaurant Mission Massala een groot succes. Gentenaars bestelden al veel Indische keuken, maar het restaurant aan Sint-Jacobs heeft de trend enkel versterkt.”

Verder geeft Deliveroo enkele trends voor heel België mee. Het platform merkt op dat we sinds de coronacrisis ‘s avonds vroeger eten. Waar we voorheen gemiddeld rond kwart na zeven een bestelling plaatsten is dat nu een half uur vroeger. Verder bestellen we ook veel meer maaltijden voor twee personen. We eten blijkbaar vaker samen. Gezonder zijn we er tot slot niet op geworden. De bestellingen van ijsjes schoten met 2.000 procent de lucht in.