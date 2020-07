Gentenaar verkozen tot voorzitter van supporters Rode Duivels en Red Flames: “Overdag anesthesist-urgentiearts, voorzitter in mijn vrije tijd” Jill Dhondt

10 juli 2020

16u47 0 Gent Gijs Van Droogenbroeck (41) uit Gentbrugge zal de komende twee jaar de Oost-Vlaamse supporters van de Belgische nationale voetbalploegen vertegenwoordigen. Dat betekent dat hij ook de komende jaren zijn oor te luister zal leggen bij de verschillende fanclubs in de provincie, om hun bezorgdheden door te geven aan het bestuur in Brussel.

Fanclub 1895 bestaat in totaal uit 254 supportersclubs, die samen de officieel erkende fanclub van de nationale voetbalploegen vormen. De federatie verkiest om de twee jaar een vertegenwoordiger voor elke provincie en Brussel, om de clubs per regio te vertegenwoordigen. Gijs werd zonet herverkozen tot vertegenwoordiger van de 32 fanclubs in Oost-Vlaanderen.

Mijn vader heeft lang voor de Voetbalbond gewerkt, en als kind ging ik vaak mee naar wedstrijden. Ondertussen neem ik mijn kinderen en vrouw mee. Het is een verslaving geworden Gijs Van Droogenbroeck

“Ik werk als anesthesist-urgentiearts, maar al mijn vrije tijd gaat het voetbal”, zegt Gijs. “Het is uit liefde voor de sport dat ik het doe. Mijn vader heeft lang voor de Voetbalbond gewerkt, en als kind ging ik vaak mee naar wedstrijden. Ondertussen neem ik mijn eigen kinderen en vrouw mee. Het is een verslaving geworden.”

Luisteren

Als vertegenwoordiger fungeert Gijs ook de komende twee jaar als schakel tussen de supportersclubs van Oost-Vlaanderen, de Voetbalbond, de Rode Duivels en de Red Flames. “Ik ga regelmatig luisteren bij de verschillende clubs of er problemen zijn, wat er beter kan, en neem dat mee naar de vergaderingen van het bestuur in Brussel. Daar bekijken we wat er kan en moet aangepast worden. Dat gaat van ticketprijzen tot evenementen en verplaatsingen naar het buitenland. Zo verzamelen wij de clubs om naar wedstrijden in het buitenland te kijken of om ter plekke wedstrijden te spelen tegen de supporters van de tegenpartij. Als er problemen zijn, zoals we hadden in Rusland, sta ik in voor de gestrande supporters.”

Meer leden

Gijs en de andere vertegenwoordigers steunen hun clubs ook om meer leden te ronselen. Vandaag telt de Fanclub 1895 in totaal 17.500 supporters die regelmatig wedstrijden van de Duivels en Flames bijwonen, maar de organisatie wil dat aantal graag opdrijven naar 25.000 tegen het WK van 2022 in Qatar. “We doen dat door onze individuele clubs te ondersteunen als ze evenementen organiseren, zoals wedstrijden tonen op groot scherm.”