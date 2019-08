Gentenaar verhuist naar Congo om bomen te planten: “We kunnen blijven praten over het klimaat, of gewoon zelf iets doen” Sabine Van Damme

14 augustus 2019

13u00 156 Gent Jurgen Heytens (46) van eetcafé en B&B Faja Lobi in de Vlaanderenstraat verhuist in oktober definitief naar Congo. Nu al brengt hij daar de helft van zijn tijd door, om bomen te planten. 2.000 hectare heeft hij al, en er werken 580 mensen voor hem in Congo. Faja Lobi blijft trouwens gewoon bestaan. “We kunnen blijven praten over het klimaat, of gewoon zelf iets doen.”

Het was 2011 toen Jurgen voor het eerst naar Congo trok, mee met twee petekindjes die er op bezoek gingen bij hun grootouders. Niet veel later startte Jurgen een herbebossingsproject in Idiofa in de provincie Kwilu, op 700 kilometer van hoofdstad Kinshasa. “Het was ooit mijn droom daar 1.500 hectare bos aan te planten”, lacht hij. “Intussen hebben we er 2.000 gedaan. Dus heb ik mijn doel bijgesteld naar 50.000 hectare. We planten nu 600 hectare per jaar aan. Maar mochten we voldoende fondsen vinden, zou dat veel meer kunnen zijn.”

De bevolking in Congo groeit explosief, tegen 2050 zullen daar 250 miljoen mensen zijn. Die zoeken vruchtbare grond om voedsel te kweken, en kappen daarvoor bos. En ze koken op houtvuren Jurgen Heytens

“De bevolking in Congo groeit explosief, tegen 2050 zullen daar 250 miljoen mensen zijn. Die zoeken vruchtbare grond om voedsel te kweken, en kappen daarvoor bos. En ze koken op houtvuren. Maar dat is een vicieuze cirkel. Daarom werken wij met lokale mensen samen om bomen aan te planten. Die mensen hebben werk en dus inkomsten, en leren het nut van bossen inzien.”

Veredelde hut

Maar voor Jurgen was half in Gent, half in Congo wonen niet langer houdbaar. “Daarom ga ik nu daar leven, voltijds. Dat zal ook helpen om kleine vormen van corruptie tegen te gaan. De Faja Lobi blijft gewoon bestaan, als eetcafé en B&B. De opbrengst gaat nog steeds naar het boomproject in Congo. Ikzelf verhuur mijn huis en zal in Congo in een veredelde hut wonen. Inkomsten zal ik daar voorlopig niet hebben, ik kom daar rond met 300 dollar per maand. Maar ik wil dit gewoon doen. We kunnen blijven palaveren over het klimaat, of we kunnen gewoon zelf iets doen.”

Allerlei spullen gezocht

Jurgen is intussen bezig met het vullen van twee containers voor Congo. De plastic vaten waarin hij al het gerief stapelt, worden daar gebruikt als regentonnen. “Ik heb zowat alles nodig: medisch materiaal, emmers, tegels, 50 laptops, laarzen, werkschoenen, stoffen, noem maar op. Ik hoop bedrijven te vinden die willen sponsoren, of een lot materiaal willen schenken.”

Het Faja Lobi-bosproject biedt niet alleen werk aan de lokale bevolking en zorgt ook niet alleen voor het aanplanten van bomen. Intussen zijn er ook een ziekenhuis gebouwd en een computerklas opgericht. “Nu wil ik nog een cultureel centrum voor de jongeren, om hen via muziek in contact te brengen met de natuur. Dus dj-materiaal, boxen, bekabeling, belichting... Het is ook allemaal welkom.”

Wie financieel of materieel wil steunen, kan contact opnemen via jurgenlobi@hotmail.be. Gewoon een bezoek aan je de Faja Lobi helpt ook, want wie daar eet, steunt het project. Alle info op de Facebookpagina van Faja Lobi, en op de website www.fajalobi.org.