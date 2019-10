Gentenaar Thomas Buyle 3de op WK Obstacle Course Racing, Belgisch team kampioen Sabine Van Damme

15 oktober 2019

18u37 0 Gent Afgelopen weekend was er het wereldkampioenschap Obstacle Course Racing, kortweg OCR, in Londen. Gentenaar Thomas Buyle (28) maakte daar een verpletterende indruk. Individueel eindigde hij derde, het Belgisch team waar hij deel van uitmaakt, kroonde zicht tot wereldkampioen.

“OCR is eigenlijk zo snel mogelijk van punt A naar punt B geraken, door onderweg alle mogelijke obstakels te overwinnen”, vertelt Thomas. “Dat is slingeren, kruipen, springen, zwemmen, sleuren met obstakels, je kan het zo gek niet bedenken of het zit in het parcours.”

Thomas deed vroeger aan triatlon op een vrij hoog niveau, maar dat bleek niet te combineren met zijn uren toen hij bij de politie van Brussel ging werken. “Dus zocht ik een andere sport, en ik kwam 2,5 jaar geleden bij OCR terecht. Eerst was dat een hobby, nu een passie. En dat is eigenlijk ook al niet meer te combineren met mijn uren.” OCR is echt ‘hot’, het blijkt te opvolger te worden van het ook al zo populaire crossfit. “We hebben in gent zelfs een indoor obstacle zaal in Sint-Aamandsberg”, zegt Thomas. “Daar bieden we lessen en trainingen aan voor iedereen.”

Voor het wereldkampioenschap waren er 3.000 kandidaten. Na verschillende kwalificaties verschenen er uiteindelijk 300 aan de start, waaronder dus Thomas. Hij eindigde met brons. “Uiteraard is het mijn ambitie om op dat hoogste schavotje te geraken”, lacht hij. “En er wordt gekeken om deze sport in 2024 of 2028 Olympisch te maken. Als dat gebeurt, wil ik daar uiteraard ook aan deelnemen.”

Individueel behaalde Thomas dus brons, maar met het Belgisch team behaalde hij zelfs goud, samen met Jens Blondeel, ook uit Gent, en Thibault Debusschere. Niet voor het eerst trouwens. Op het Europees kampioenschap in Polen in juni behaalden ze dezelfde score: brons voor Thomas en goud voor het team.