Gentenaar roept stadsgenoten op om samen ‘Mia’ te zingen vanuit raam Jill Dhondt

18 maart 2020

10u52 0 Gent Dorien Staljanssens roept alle Gentenaars op om vandaag, woensdag 18 maart om 19 uur, samen muziek te maken vanuit hun eigen raam. Ze kwam op het idee toen ze filmpjes zag passeren van Italianen die muziek maken vanop hun balkon.

“Laten we naar het voorbeeld van Italië allemaal samen zingen, vanuit ons raam, deur of balkon om elkaar te steunen in deze bizarre tijd”, zegt Dorien op Facebook. Ze roept alle muzikanten en zinggrage Gentenaren op om vanavond, woensdag 18 maart, om 19 uur luidkeels ‘Mia’ van Gorki te zingen. “Het is een lied van samenhorigheid dat iedereen kent. Door het samen te zingen, kunnen we elkaar een hart onder de riem steken.”

Wie geen muzikaal talent heeft, kan ook deelnemen aan de actie. “In elke straat woont er wel een muzikant of iemand die graag zingt, maar het zal pas kippenvel geven als iedereen meedoet.” Dorien vraagt om de actie zoveel mogelijk te delen voor vanavond, zodat zoveel mogelijk Gentenaren deelnemen.

Meer info op de Facebookpagina.