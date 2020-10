Gentenaar riskeert 5 jaar cel wegens fraude met poetsvrouwen Dylan Vermeulen

07 oktober 2020

19u19 2 Gent Een man uit Sint-Martens-Latem wordt ervan verdacht poetsvrouwen in hotels aan het werk gezet te hebben via een frauduleus systeem van onderaannemers en vennootschappen. Die gingen telkens over de kop, waarbij geen sociale bijdragen betaald werden.

“We hebben nul komma nul bewijs, maar we gaan uw huis aan de Golf in Latem afpakken.” Dat is volgens Hans Rieder, de advocaat van een man uit Sint-Martens-Latem verdacht van grootschalige sociale fraude in de hotelsector, het standpunt van het Gentse arbeidsauditoraat, dat ook vijf jaar cel vraagt voor de beklaagde. Het bedrag aan niet-betaalde bijdragen werd becijferd op 1,6 miljoen euro, en de advocaat van de RSZ vroeg aan de rechtbank om dat geld te kunnen recupereren.

Villa als frauduleus kantoor

De arbeidsauditeur vorderde de verbeurdverklaring van de villa van de beklaagde, omdat die bij de misdrijven zou gebruikt zijn. “We kennen de verdachte al lang, want hij werd in 2011 veroordeeld voor zwartwerk. Hij heeft een echt kerkhof aan vennootschappen achtergelaten en het personeel werd verplaatst van de ene naar de andere onderneming”, stelde de arbeidsauditeur.

“De man heeft een luxueuze woning op een toplocatie in Sint-Martens-Latem naast de Golf. Er is voldoende bewijs van georganiseerde sociale fraude in het kader van een criminele organisatie. Ik vorder de verbeurdverklaring van het onroerend goed en een gevangenisstraf van vijf jaar.” De gevangenisstraf kan eventueel met uitstel opgelegd worden en er werd ook een geldboete van 400.000 euro gevraagd.

Geen enkel bewijs

Hans Rieder, de advocaat van de beklaagde, reageerde ontsteld. “Dit kan gewoon niet. Welke financiële transactie heeft het openbaar ministerie blootgelegd? Welke storting of actie is er achterhaald? Het arbeidsauditoraat bewijst niets. Het zegt ‘hij woont in Latem aan de Golf, hij moet wel gestolen hebben want hij is niet van rijke afkomst’. Ik kan u zeggen dat hij en zijn vrouw afkomstig zijn van heel rijke families. Het gaat om een villa van een slordige vijf of zes miljoen euro. Of nu misschien negen of tien miljoen, want iedereen wil nu een huis met tuin door corona. Er is nul komma nul bewijs dat het afkomstig zou zijn van een misdrijf.”

De verdediging vroeg een bijkomend getuigenverhoor, omdat de zaak onvoldoende onderzocht zou zijn. “We draaien hier mee in een circus”, pleitte Rieder. “Mijn cliënt kan kan alles wat er gebeurd is uitleggen, maar de zaak is nu nog niet rijp om ten gronde standpunt in te nemen.”

Het vonnis valt op 4 november