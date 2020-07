Gentenaar ontwikkelt app voor klantenregistratie in de horeca Jill Dhondt

28 juli 2020

15u13 0 Gent Toen bekend geraakte dat horecazaken hun klanten moesten registreren, ging Kasper Verbeeck (28) van Sitekick meteen aan het werk. Hij ontwikkelde een applicatie waarmee bezoekers zichzelf kunnen registreren, zodat dat het personeel tijd en moeite kan sparen voor andere taken.

Kort nadat het nieuws bekend geraakte van de registratie, zat Kasper met een vriend op café. “Ze werkten daar met een QR-code om bestellingen op te nemen, maar voor de registratie zouden ze teruggrijpen naar papier. Dat leek me heel onlogisch, dus ben ik de avond zelf nog in de codes gedoken. Een paar dagen later was het af.”

De app van Kasper werkt net zoals de app om contactloos bestellingen te plaatsen. Klanten kunnen een QR-code scannen waarmee ze doorverwezen worden naar een pagina waar ze hun naam en mailadres kunnen achterlaten. Eens ze dat gedaan hebben, ontvangen ze een andere QR-code ter validatie. Als de ober aan hun tafel komt, kan die de laatste code vlot scannen om te checken of de registratie gelukt is.

Privacy

Halverwege het maakproces hoorde Kasper dat Horeca Vlaanderen met een gelijkaardig initiatief bezig was, dus voegde hij enkele eigenschappen toe die de app uniek maken. “Onze app hecht heel veel belang aan privacy. Wij, de horecazaken of hackers kunnen de gegevens niet bekijken omdat ze versleuteld worden opgeslagen. Pas wanneer de overheid een geval detecteert, kunnen wij, niet de horecazaken, de gegevens decoderen en doorgeven. De gegevens worden ook automatisch verwijderd na veertien dagen.”

Kasper wil geen winst maken met het systeem, maar vraagt wel een symbolische euro per dag om uit de kosten te kopen. “Je kan ook op elk moment opzeggen, je hangt niet vast aan een abonnement of iets dergelijks.”