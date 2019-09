Gentenaar maakt wijn, gewoon in eigen tuin Sabine Van Damme

11 september 2019

19u57 0 Gent Lode Debruyne uit Sint-Denijs-Westrem houdt er een aparte hobby op na. Hij maakt wijn. Niet op een domein of voor verkoop, maar gewoon thuis, in zijn eigen tuin, en voor eigen verbruik. Jaarlijks haalt hij zowat 100 flessen ‘ Wijngoed Dionys’ uit zijn 80 druivenranken.

Van op straat merk je er niks van, want Lode woont in een gewoon huis in een gewone straat. Maar achter dat huis is ruim de halve tuin ingenomen door de hobby van Lode: wijn. “Al van in mijn puberteit droomde ik ervan om wijn te maken”, lacht hij. “Ik vond dat precies een heroïsche, allesomvattende bezigheid. En kijk… het is er nog echt van gekomen ook.”

In 2011 platte hij om en bij de 80 druivenranken in zijn tuin. In 2014 was de eerste oogst, in 2015 maakte hij zijn eerste wijn die hij zelf geslaagd vond. “Er kruipt veel werk in”, zegt hij. “De ranken snoeien en onderhouden, de bodem bemesten, bekalken en noem maar op. Vandaag heb ik met hulp van een paar buren een derde van de druiven geplukt. De vroegrijpe soort ‘Solaris’ is geoogst. Morgen ga ik deze oogst ‘kneuzen’ en persen, ook hier in de tuin. Het sap gaat dan voor ‘klaring’ in een inox vat. Na 24 uur verhuist het dan naar een gistingsvat. Ik ga voor het eerst een test doen met natuurlijke gist van de pel, en zien of dat voldoende krachtig is. Anders werk ik met commercieel gist. Na een week of 3 verhuist het mengsel dan weer na een inox-vat dat hermetisch wordt afgesloten, om een half jaar te rijpen.”

Lode gaat helemaal op in zijn passie. “Jaarlijks haal ik om en bij de 100 flessen van mijn ranken. Ik heb 2 soorten witte druiven, en enkele blauwe. Die blauwe zijn eerder een spielerei, al ga ik nu wel voor het eerst proberen rosé te maken. Mijn wijn heb ik ‘Dionys’ gedoopt, en die wordt niet verkocht. Ik schenk ze wel op feestjes hier thuis. En ik neem ze mee naar de wijnvereniging waar ik lid van ben, om de kwaliteit ervan te toetsen. Ik heb droge en zoete witte wijn, en de kwaliteit ervan verschilt naar gelang de oogst.”

Een Gentenaar die wijn maakt in zijn tuin is een uitzondering. “Maar in andere landen, zoals Italië of Georgië, is dat normaal. En trouwens, het klimaat hier wordt steeds beter voor druiven. Met zomers zoals de laatste drie, warm en droog, gedijen zelfs blauwe druiven hier perfect.” Voor zijn hobby heeft Lode wel veel over. “Er kruipt tijd in, ja. En het is allemaal veel minder romantisch dan het klinkt. Wie wijn wil maken, moet vooral heel veel kuisen”, lacht hij. En alsof hij thuis nog geen werk genoeg heeft, beheert Lode ook nog de Stadswijngaard van de stad Lokeren. “De Vinnigaard is een initiatief van mij", lacht hij, “en enigszins vergelijkbaar met de ‘In Monte Blandinio’, de wijngaard in de tuin van de Sint-Pietersabdij.”