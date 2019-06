Gentenaar maakt vijf brouwerijen 140.000 euro lichter voor ‘tv-programma over bier’: drie jaar cel gevraagd JDG

21u14 2 Gent Een geldboete van 12.000 euro, een celstraf van 3 jaar en een beroepsverbod: dat hangt een Gentenaar (33) boven het hoofd nadat hij een vijftal brouwerijen overtuigde om hem geld voor te schieten voor een fictief televisieprogramma over streekbieren. Dat programma - een soort opvolger voor Tournée générale - kwam er namelijk nooit. Het geld verdween dan weer met de noorderzon.

“Ik heb maar één vraag: waar in godsnaam is die 72.000 euro?”, het geduld van de strafrechter werd maandagochtend serieus op de proef gesteld. J.V. (33) overtuigde in 2016 een vijftal brouwerijen - waaronder Duvel Moortgat en Alken Maes - om in totaal 140.000 euro aan voorschotten te betalen. V. ging daarmee aan de slag gaan voor een nieuw tv-programma in opdracht van SBS Belgium, het productiehuis van VIER. Toen de dertiger later ook om een tweede voorschot vroeg, contacteerden ze de zender én kwam de aap uit de mouw: VIER had al lang afgehaakt.

“Alles werd gestort op een Belgische rekening. Daarna heeft hij het totale bedrag van 140.000 euro doorgesluisd naar buitenlandse rekeningen”, reageert Jean-Jacques Gernay, advocaat van onder andere Duvel Moortgat en Alken Maes. “Ongeveer 70.000 euro heeft hij afgehaald of opgedaan. De overige 72.000 euro werden nog eens doorgesluisd én zijn sindsdien spoorloos.”

De verdediging pleitte dat J.V. niet handelde met de intentie om geld af te troggelen van de brouwerijen. “Er is inderdaad beslist om het programma niet uit te zenden op VIER, maar dat wil niet zeggen het idee daarom dood is. Hij wou het wel degelijk aanbieden bij een andere zender”, klonk het. “Mijn cliënt heeft mensen aangezocht om het te presenteren en proefopnames gedaan, maar uiteindelijk hebben Thomas Smith en Jeron Dewulf afgehaakt als presentatoren.”